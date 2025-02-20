Есть пострадавший: под Ярославлем массово столкнулись автобус, «Газель» и два авто. Видео

В Ярославле массово столкнулись автобус, «Газель» и два авто Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Днем 20 февраля под Ярославлем столкнулись автобус и несколько машин. Массовое ДТП случилось в районе Лесных Полян. Как сообщают очевидцы в соцсетях, у одного из авто отвалилось колесо.

— У него даже заднего колеса нет, — говорит на видео один из очевидцев.

— Оно отлетело, — отвечает женский голос.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, машины раскидало по проезжей части. У «Газели» смята передняя часть, автобус, курсирующий по маршруту № 40С «Резинотехника» — «Машприбор», стоит с разбитым лобовым стеклом.

Видео с места аварии опубликовали в соцсетях Источник: Ярославль LIVE / Telegram, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram, «Жесть Ярославль» / Telegram

Как сообщили нашему порталу в Управлении МВД России по Ярославской области, в аварии пострадал пассажир «Фольксвагена».

— ДТП произошло с участием четырех транспортных средств: «Газели», «Фольксвагена», автобуса и «Нивы». Предварительно, пострадал пассажир «Фольксвагена», — прокомментировали в управлении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.