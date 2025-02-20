Есть пострадавший: под Ярославлем массово столкнулись автобус, «Газель» и два авто. Видео

Днем 20 февраля под Ярославлем столкнулись автобус и несколько машин. Массовое ДТП случилось в районе Лесных Полян. Как сообщают очевидцы в соцсетях, у одного из авто отвалилось колесо.
— У него даже заднего колеса нет, — говорит на видео один из очевидцев.
— Оно отлетело, — отвечает женский голос.
Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, машины раскидало по проезжей части. У «Газели» смята передняя часть, автобус, курсирующий по маршруту № 40С «Резинотехника» — «Машприбор», стоит с разбитым лобовым стеклом.
Как сообщили нашему порталу в Управлении МВД России по Ярославской области, в аварии пострадал пассажир «Фольксвагена».
— ДТП произошло с участием четырех транспортных средств: «Газели», «Фольксвагена», автобуса и «Нивы». Предварительно, пострадал пассажир «Фольксвагена», — прокомментировали в управлении.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.
В районе ДТП собирается затор. По данным сервиса «Пробки в Ярославле», затруднен проезд в среднем, левом и правом рядах.