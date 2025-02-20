НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

облачно, без осадков

ощущается как -8

1 м/c,

ю-з.

 764мм 53%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,43
EUR 94,08
Опустевший ТЦ
Массовое ДТП с автобусом
Закрыли больницу
Обзор нового трамвая
В пекарне умер человек
К школе съехались полицейские
Почему не вызвать врача на дом
Как отдохнуть зимой по-русски
Что откроют вместо «Якоря»
Происшествия Есть пострадавший: под Ярославлем массово столкнулись автобус, «Газель» и два авто. Видео

Есть пострадавший: под Ярославлем массово столкнулись автобус, «Газель» и два авто. Видео

Первые подробности от полиции

880
Написать комментарий
В Ярославле массово столкнулись автобус, «Газель» и два авто | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле массово столкнулись автобус, «Газель» и два авто | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле массово столкнулись автобус, «Газель» и два авто

Источник:

Днем 20 февраля под Ярославлем столкнулись автобус и несколько машин. Массовое ДТП случилось в районе Лесных Полян. Как сообщают очевидцы в соцсетях, у одного из авто отвалилось колесо.

— У него даже заднего колеса нет, — говорит на видео один из очевидцев.

— Оно отлетело, — отвечает женский голос.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, машины раскидало по проезжей части. У «Газели» смята передняя часть, автобус, курсирующий по маршруту № 40С «Резинотехника» — «Машприбор», стоит с разбитым лобовым стеклом.

Видео с места аварии опубликовали в соцсетях

Источник:

Как сообщили нашему порталу в Управлении МВД России по Ярославской области, в аварии пострадал пассажир «Фольксвагена».

— ДТП произошло с участием четырех транспортных средств: «Газели», «Фольксвагена», автобуса и «Нивы». Предварительно, пострадал пассажир «Фольксвагена», — прокомментировали в управлении.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, проводится проверка.

На месте работают сотрудники МЧС | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramНа месте работают сотрудники МЧС | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram
Под Ярославлем столкнулись «Газель», автобус, минивэн и легковушка | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramПод Ярославлем столкнулись «Газель», автобус, минивэн и легковушка | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram
Один из пассажиров получил травмы | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / TelegramОдин из пассажиров получил травмы | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

В районе ДТП собирается затор. По данным сервиса «Пробки в Ярославле», затруднен проезд в среднем, левом и правом рядах.

ПО ТЕМЕ
Массовая авария ДТП Авария с автобусом Пробка
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
Вашу квартиру могут продать, а вы и не узнаете. Разбираемся, как поставить запрет на «тайные» сделки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление