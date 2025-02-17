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Происшествия В Госдуме предложили полностью гасить ипотеку многодетным за счет государства: новости 17 февраля

В Госдуме предложили полностью гасить ипотеку многодетным за счет государства: новости 17 февраля

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Правительство РФ уже отправило законопроект на доработку | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПравительство РФ уже отправило законопроект на доработку | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Правительство РФ уже отправило законопроект на доработку

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 февраля.

Умер известный итальянский химик и создатель Nutella

Не стало Франческо Ривелла, известного итальянского ученого-химика, который был одним из создателей шоколадной пасты Nutella. Он умер на 98-м году жизни, сообщает Daily Mail.

Именно Ривелла придумал название для шоколадного бренда Nutella | Источник: Social media page of Rotary Club AlbaИменно Ривелла придумал название для шоколадного бренда Nutella | Источник: Social media page of Rotary Club Alba

Именно Ривелла придумал название для шоколадного бренда Nutella

Источник:

В 1952 году химик присоединился к компании, которая занималась разработкой инновационных продуктов из шоколада. В поисках ингредиентов и идей для нового бренда он много путешествовал. Отмечается, что он был правой рукой Мишеля Ферреро.

Именно Ривелла придумал название для шоколадного бренда Nutella и сыграл ключевую роль в его создании. Вместе с братьями Ферреро он разработал уникальный вкус шоколадной пасты. Однако именно Ривеллу принято считать отцом и создателем пасты.

Сегодня бренд Nutella перешел в руки третьего поколения семьи создателей. У Ривеллы остались трое сыновей, дочь и семь внуков. Незадолго до смерти он овдовел.

В Москве у мужчины сердце останавливалось 25 раз за сутки

В клиническую больницу имени Буянова поступил пенсионер. Врачи диагностировали у мужчины приступы аритмии, которые возникли на фоне ранее перенесенного инфаркта и аортокоронарного шунтирования. Однако раньше имплантированный дефибриллятор постоянно заводил сердце мужчины, но в какой-то момент устройство перестало работать.

Стандартные методы лечения мужчине не подходили, и тогда врачи больницы решились на нестандартную операцию. Ее выполнили методом радиочастотной катетерной абляции.

По информации заммэра столицы Анастасии Раковой, операция длилась более семи часов. В итоге у мужчины полностью восстановилась работа сердца.

ЦБ арестовали за незаконное хранение оружия

Московский суд оштрафовал ЦБ за незаконное хранение огнестрельного оружия. Сотрудники Росгвардии нагрянули с проверкой в здание межрегионального центра безопасности ЦБ РФ и выявили ряд нарушений.

Регулятор признали виновным в нарушении статьи КоАП РФ и назначили штраф, сумма которого не называется. Представители ЦБ вину не признали, а в суде пояснили, что оружие в здании хранилось не более двух часов во время пребывания инкассации ПАО «Сбербанк», передает РИА Новости.

В Госдуме предложили полностью гасить ипотеку многодетным за счет государства

Многодетным семьям с четырьмя и более детьми в России могут начать полностью погашать ипотеку за счет государства. Соответствующий законопроект внесла депутат Нина Останина. Подробностями она поделилась с «Фонтанкой».

По информации Останиной, законопроект позволит привлечь дополнительные средства федерального бюджета к решению жилищных проблем семей с детьми, повысить их уровень жизни и стимулировать рождаемость.

Молодым семьям предлагают списывать 10% задолженности при рождении первого ребенка и 20% — при рождении второго. Участники СВО смогут погасить 40% ипотеки при наличии одного ребенка и 60% — при наличии двух. Семьи с тремя детьми смогут погасить 75% ипотечного кредита.

Правительство РФ уже отправило законопроект на доработку для уточнения вопроса по финансированию инициативы. В новом законе нет разницы между новостройками и вторичным жильем. Если эта идея начнет работать в России, то государство поможет людям платить меньше за ипотеку и в новых, и в старых домах.

Зарубежные бренды могут вернуться на российский рынок

Японский ретейлер Uniqlo рассматривает возможность возобновления работы в России. Компания уже проводит опрос среди бывших сотрудников, чтобы выяснить их готовность вернуться к работе.

В Минпромторге отметили, что на возвращение японскому ретейлеру потребуется 1,5-2 года: компании нужно будет вновь арендовать помещения, нанять и обучить работников, а главное — наладить логистику. Однако Uniqlo пока не давало официальных комментариев на этот счет. Городские медиа обратились к бренду по этому вопросу, ответ ожидается.

Также о возможном возвращении в Россию думает Inditex group, которому принадлежат такие бренды, как Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. Магазины компании ушли с рынка в марте 2022 года. Полюбившиеся бренды попробовали заменить новыми, но они не пользуются таким успехом, как оригинальные магазины.

Автомобиль с рыбаками ушел под лед в Приморье

В Приморском крае наблюдается массовое затопление автомобилей рыбаков. В поселке Тавричанка провалилась Toyota Probox, в которой находились два человека. Сотрудники МЧС пытаются достать их тела с глубины трех метров, передает VLADIVOSTOK1.RU.

Спасатели МЧС пытаются достать их тела с глубины трех метров

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Местных рыбаков ничего не останавливает. Множество машин скапливается на льду в районе Чайкиного мыса и Артема. Вот уже как минимум 10 машин ушли под воду за несколько дней.

В Приморском крае наблюдается массовое затопление автомобилей рыбаков

Источник:

В регионе действует запрет на выезд на лед из-за аномально теплой зимы. В последние недели температура поднималась до +5 градусов, а в основном держится около нуля. Практически нет льда, который мог бы выдержать даже легкую машину.

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