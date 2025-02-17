«Пять штук насчитала»: в центре Ярославля встали трамваи. Что случилось

Жители Ярославля сообщили о неполадках с электротранспортом Источник: читатель 76.RU











Утром 17 февраля жители Ярославля сообщили о неполадках с электротранспортом. По их словам, на улице Володарского в Кировском районе встали без движения несколько трамваев.

— Пять штук насчитала стоящими, — сообщила читательница 76.RU Анна.

Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог рассказал корреспонденту 76.RU, что случилось. Оказалось, что причиной затора на рельсах стал сломавшийся трамвай.

— По технической неисправности один трамвай маршрута № 1 встал, его сейчас эвакуируют на территорию депо. Движение будет в кратчайшие сроки восстановлено, — пояснил руководитель «ЯрГЭТ».