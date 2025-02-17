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Происшествия «Пять штук насчитала»: в центре Ярославля встали трамваи. Что случилось

«Пять штук насчитала»: в центре Ярославля встали трамваи. Что случилось

Руководитель ЯрГЭТ дал пояснение порталу 76.RU

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6 комментариев
Жители Ярославля сообщили о неполадках с электротранспортом | Источник: читатель 76.RUЖители Ярославля сообщили о неполадках с электротранспортом | Источник: читатель 76.RU

Жители Ярославля сообщили о неполадках с электротранспортом

Источник:

Утром 17 февраля жители Ярославля сообщили о неполадках с электротранспортом. По их словам, на улице Володарского в Кировском районе встали без движения несколько трамваев.

— Пять штук насчитала стоящими, — сообщила читательница 76.RU Анна.

Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог рассказал корреспонденту 76.RU, что случилось. Оказалось, что причиной затора на рельсах стал сломавшийся трамвай.

— По технической неисправности один трамвай маршрута № 1 встал, его сейчас эвакуируют на территорию депо. Движение будет в кратчайшие сроки восстановлено, — пояснил руководитель «ЯрГЭТ».

Напомним, в ночь на 16 февраля в Ярославле трое подростков разрисовали вагон нового трамвая. Из-за этого он не вышел на линию, теперь нужно дождаться, пока его приведут в порядок. По словам Михаила Евраева, подано заявление в полицию. Теперь подросткам грозит статья о вандализме.

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Трамваи ЯрГЭТ Денис Пырлог
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Комментарии
6
Гость
48 минут
Руководству откоментировать , а зачем проблему решать...
Гость
1 час
Какая нафик мекроиликтроника, травмаи ...
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