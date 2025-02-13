В Мюнхене автомобиль протаранил толпу людей, пострадало не менее 20 человек, в том числе дети: новости 13 февраля

Предполагается, что уроженец Афганистана направил машину в толпу демонстрантов умышленно Источник: Bild











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 февраля.

Наезд на демонстрантов в Мюнхене

Трагедия случилась в центральном районе Мюнхена. 24-летний гражданин Афганистана попросил убежища в Германии, но его заявление отклонили. Он ехал за рулем своего белого Mini Cooper за полицейской машиной, а после этого внезапно ускорился и въехал в участников забастовки, организованной профсоюзом Verdi. Демонстранты требовали повышения зарплаты, увеличения премий и введения дополнительных выходных для муниципальных служащих.

Кроме того, сообщается, что в автомобиле, которым управлял житель Афганистана, был и его напарник. По информации радиостанции BR, полиция, предположительно, применила огнестрельное оружие и одного из мужчин унесли на носилках, а самого водителя задержали.

В ДТП пострадало от 20 до 28 человек. Очевидцы сообщили, что среди раненых мать с ребенком. Генконсульство России в Бонне уточняет наличие граждан России среди пострадавших.

ЧП произошло в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится 14 февраля. В ней планируют принять участие немецкие политики, в том числе Олаф Шольц, и иностранные гости, среди которых вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Bild.

Последствия ДТП в Мюнхене Источник: РБК

Глава Оренбурга уходит на СВО

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил о желании оставить свой пост и отправиться добровольцем на СВО. Подробности об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Глава Оренбурга Сергей Салмин уходит на СВО Источник: Сергей Салмин / T.me











— Это серьезное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции, — отметил глава региона.

Паслер поддержал решение Салмина. В период отсутствия мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель — Вячеслав Объедков, в соответствии с уставом города.

В Нижнем Новгороде мужчина внезапно провалился под землю

В Нижнем Новгороде мужчина провалился под землю на глубину около десяти метров. Это случилось в Канавинском районе на улице Керчинской. Прохожий решил сократить путь и пошел по газону, но неожиданно почва под его ногами провалилась, и он упал в глубокую яму.

Спасатели доставали пострадавшего из-под земли Источник: МЧС России

На место происшествия прибыли спасатели, которые смогли вытащить пострадавшего. Удивительно, но мужчина отделался лишь ушибом. Нашим коллегам из NN.RU стало известно, что на улице Керченской недавно произошла просадка грунта. По предварительным данным, в том месте проходят подземные коммуникации.

В Кузбассе автобус вылетел на встречку под грузовик

В Чебулинском округе произошло столкновение грузовика и коммерческого автобуса с 40 пассажирами. Общественный транспорт ехал из Кемерова в Красноярск. По данным полиции, вина лежит на частном перевозчике.

Водитель автобуса не учел дорожную ситуацию и погоду Источник: полиция Кузбасса











Авария случилась около 14:30 на трассе «Сибирь». За рулем автобуса был 29-летний водитель, который не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo. Полиция доставила пассажиров до ближайшего кафе, чтобы они не замерзли, так как в Кузбассе наблюдается ветреная погода с обильным снегопадом. В аварии никто не пострадал.

Стрельба в московском ЖК

В жилом комплексе «Лефортово Парк» мужчина открыл стрельбу из травмата. К счастью, никто не пострадал.

Кадры с места происшествия Источник: ЖК Лефортово Парк / T.me

Около 11 часов утра местные жители услышали звуки выстрелов. Пока сотрудники полиции и Росгвардии находились в пути, жители самостоятельно задержали и обезоружили стрелка.

Однако в пресс-службе МВД нашим коллегам из MSK1.RU уточнили, что стрельбы не было. На месте происшествия работали оперативные службы. Информация о задержании стрелка пока отсутствует.

Источник: ЖК Лефортово Парк / T.me

Жителя Благовещенка оштрафуют за громкое мяуканье кота

Житель Благовещенска получит штраф за то, что его кот громко мяукал. Мужчина оставил своего питомца одного в квартире на неделю.

На крики питомца обратили внимание соседи и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь квартиры. Ветеринары, осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался. Питомец просто сильно скучал по своему хозяину и поэтому громко мяукал.

Сейчас кота забрали на передержку, но обещали вернуть хозяину. Какой именно штраф при этом придется заплатить мужчине, не уточняется, передаёт РИА Новости.

В России разрабатывают методы борьбы с мошенничеством с применением дипфейков

Власти России думают над средствами борьбы с мошенничеством с применением дипфейков. Подробности об этом в интервью «России 24» рассказал Дмитрий Григоренко.

— Мы видим, что тренд у интернет-мошенников сейчас идет на создание дипфейков. <…> Естественно наша задача сейчас думать над техническими средствами, как распознавать вот такие схемы мошенничества. Ну и, соответственно, не только на законодательном уровне, но и на техническом, — отметил Григоренко.

Таким образом, правительство предложило законодательно закрепить около 30 мер борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Например, сотрудникам госучреждений, банков и маркетплейсов запрещено звонить через мессенджеры. Организации будут обязаны маркировать свои звонки, чтобы граждане могли чётко идентифицировать источник.

Предлагается расширить работу портала «Госуслуги»: установить запрет на получение рекламных звонков и SMS, а также запретить прием международных звонков. Кроме того, расширить применение биометрии для совершения финансовых операций.

Операторы связи должны будут автоматически удалять старый номер гражданина из всех аккаунтов при смене номера. Ввести интервал между SMS с подтверждением при входе на «Госуслуги», а также установить запрет на получение SMS во время телефонного разговора.