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Происшествия «Сильно плакал»: в Ярославской области ребенок получил ожог от брошенной за шиворот петарды

«Сильно плакал»: в Ярославской области ребенок получил ожог от брошенной за шиворот петарды

Полиция проводит проверку

899
4 комментария
В Ярославской области ребенок пострадал от петарды | Источник: Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ] / Vk.comВ Ярославской области ребенок пострадал от петарды | Источник: Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ] / Vk.com

В Ярославской области ребенок пострадал от петарды

Источник:

В Ростове Великом Ярославской области ребенок пострадал от петарды, которую ему кинули за шиворот другие дети. Происшествие случилось 2 февраля около часа дня в первом микрорайоне.

— Мальчик в светлой куртке, бросил петарду за шиворот ребенку 9 лет, пока их общий знакомый держал пострадавшего за плечи. Перед этим происшествием тот же мальчик в светлой куртке бросил петарду перед бабушкой. Когда я подошла к нему и сказала, что вызову полицию, он мне сказал, что мы его родителей не найдём, что я не имею права его снимать и что он не виноват, — написала в соцсетях свидетельница ЧП Юлия.

По словам женщины, пострадавший ребенок сильно плакал. На шее у него остался ожог. Юлия отвела ребенка домой и рассказала обо всем его родителям.

— Для чего вы покупаете своим детям петарды? Неужели мало случаев с оторванными кистями, пальцами, увечьями от неправильного использования петард, тем более детьми, которым чувство страха и ответственности не ведомо, — возмутилась она в соцсетях.

Под постом жители Ростова Великого сообщили, что эти же дети днем ранее также кидали петарды друг в друга, в урны, в других детей

— Девочке в глаз чуть не попали, — сообщают очевидцы.

В полиции порталу 76.RU сообщили, что на данный момент все участники инцидента установлены. Проводится проверка.

В Ростовской ЦРБ проинформировали, что родители с пострадавшим мальчиком за медпомощью не обращались.

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Петарда Пострадал ребенок
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Комментарии
5
Гость
49 минут
Дети какие умные, так вот правонарушения имеют право снимать, что-то много прав у детей, а обязанностей нет.
Гость
48 минут
Какая компания, такие и травмы. Вот мои не получали никаких травм, хотя сын всегда защищал других и за себя умел постоять.
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