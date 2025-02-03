«Сильно плакал»: в Ярославской области ребенок получил ожог от брошенной за шиворот петарды

В Ярославской области ребенок пострадал от петарды Источник: Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ] / Vk.com











В Ростове Великом Ярославской области ребенок пострадал от петарды, которую ему кинули за шиворот другие дети. Происшествие случилось 2 февраля около часа дня в первом микрорайоне.

— Мальчик в светлой куртке, бросил петарду за шиворот ребенку 9 лет, пока их общий знакомый держал пострадавшего за плечи. Перед этим происшествием тот же мальчик в светлой куртке бросил петарду перед бабушкой. Когда я подошла к нему и сказала, что вызову полицию, он мне сказал, что мы его родителей не найдём, что я не имею права его снимать и что он не виноват, — написала в соцсетях свидетельница ЧП Юлия.

По словам женщины, пострадавший ребенок сильно плакал. На шее у него остался ожог. Юлия отвела ребенка домой и рассказала обо всем его родителям.

— Для чего вы покупаете своим детям петарды? Неужели мало случаев с оторванными кистями, пальцами, увечьями от неправильного использования петард, тем более детьми, которым чувство страха и ответственности не ведомо, — возмутилась она в соцсетях.

Под постом жители Ростова Великого сообщили, что эти же дети днем ранее также кидали петарды друг в друга, в урны, в других детей

— Девочке в глаз чуть не попали, — сообщают очевидцы.

В полиции порталу 76.RU сообщили, что на данный момент все участники инцидента установлены. Проводится проверка.