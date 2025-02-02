В семье из Красноярского края, в которой до смерти отравились четыре ребенка, умер новорожденный — что случилось

Малыш скончался спустя три месяца после рождения Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Новая жуткая трагедия произошла в семье из Красной Сопки, где осенью 2024 года скончались четверо детей после ужина пельменями. Двоих взрослых тогда удалось спасти, а мать была беременна пятым малышом и впоследствии родила его здоровым, однако спустя три месяца ребенок скончался. Новые подробности загадочных смертельных отравлений рассказала прокуратура Красноярского края.

— Ребенок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в медицинских учреждениях не состоял. Со слов матери, ее привычный рацион не менялся, — отметили в краевой прокуратуре.

Малыша без признаков жизни в ночь с 1 на 2 февраля в кроватке обнаружила мама. По информации сотрудников оперативных органов, следов насильственной смерти на ребенке не было. В люльке нашли следы рвотных масс, поэтому СК РФ рассматривает версию, что малыш захлебнулся ими во сне.

В настоящее время на месте работает Назаровский межрайонный прокурор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

К отравлению в сентябре 2024-го семью привел ужин пельменями, которые они приобрели в местном продуктовом магазине. После этого четверым детям и двоим взрослым стало плохо и всех госпитализировали в больницу. К сожалению, детей спасти не удалось, погибли, а вот родители тогда с трудом выкарабкались и вернулись к жизни и ожидали рождения нового малыша.

Что известно о трагедии в Красноярском крае Источник: NGS24.RU

После возвращения из больницы под окнами своего дома семейная пара обнаружила труп котенка, на его шерсти нашли следы той же отравы, что и в анализах отравившейся семьи. Было принято решение уехать из дома. Какое-то время после трагедии муж с супругой и новорожденным жили в другом населенном пункте, но недавно вернулись в тот же дом.

По информации главы Красносопкинского сельсовета Олега Пономарева, семья сделала в доме ремонт. После трагедии их постоянно навещали.

— Они полностью сделали ремонт, всё вычистили, мебель новая. Я их постоянно навещал, мой заместитель навещал, из района к ним приезжали. Медики за ними постоянно наблюдали. Они у нас постоянно были под контролем — всё было в порядке, ничто не предвещало [новой трагедии], — поделился глава с нашими коллегами с NGS24.RU.

Следователи долго расследовали это дело, и было несколько причин, которые привели к трагедии. Первая из них — отравление пельменями и курицей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров или оказание услуг, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Владельца и продавца продуктового магазина, а также фельдшера Красносопкинской амбулатории и родственников вызывали на допрос. Следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения в продуктовом магазине, нарушения все-таки были обнаружены. В Россельхознадзоре отметили, что основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарных документов, неизвестного происхождения.

Однако продавец и местные жители сомневаются, что дело было в продуктах. Потому как никто, кроме семьи, потерявшей четверых детей, не жаловался на плохое самочувствие после продуктов, купленных в магазине.

Продавец местного магазина не верит, что дети умерли из-за продуктов Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Кроме того, была и другая версия трагедии. Тогда в доме у пострадавших нашли отраву для мух, пестициды и антибиотики для скота. Следователи предположили, что кто-то из детей перепутал их с приправой для еды.

Еще одну версию, которую выдвигали следователи, было распыленное в доме средство от насекомых, которое тоже могло привести к трагедии. По версии СК РФ, семья надышалась им из-за плохой вентиляции и непроветриваемых помещений. К тому же в этом признался отец семейства, а мать дала похожие показания, подтвердив слова супруга.

Источник: СУ СК по Красноярскому краю

В ходе расследования были допрошены сотрудники завода-изготовителя дихлофоса в Новосибирске. Производитель аэрозоля «Варан» утверждал, что его продукция безопасна для человека.

Вещества могли попасть в еду через посуду Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю











Однако экспертиза показала обратное, и эта версия оказалась приоритетной.