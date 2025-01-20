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Происшествия Трамвай на высокой скорости сбил пешеходов в Челябинске — пострадавшие отлетели на несколько метров. Видео

Трамвай на высокой скорости сбил пешеходов в Челябинске — пострадавшие отлетели на несколько метров. Видео

Пешеходы двигались на зеленый свет светофора

568
2 комментария

Трамвай сбил пешехода рядом со школой

Источник:

В Челябинске на перекрестке проспекта Победы с улицей Молдавской трамвай на полном ходу снес пешехода, который переходил дорогу с велосипедом. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Подробности и видео — в материале.

Источник:

На записи видно, что дорогу в этот момент переходила группа пешеходов, большинство — учащиеся расположенного рядом лицея № 95. Шли на разрешающий сигнал светофора, но трамвай не остановился и сбил человека с велосипедом.

По информации очевидцев, под трамвай попали два пешехода, но травмы получил один. Одна из учащихся академического лицея № 95 рассказала, что трамвай сбил подростка, его возраст уточняется. По ее словам, парень ехал на велосипеде, но дорогу переходил пешком.

В «ЧелябГЭТе» сообщили, что ДТП случилось в 13:00.

По информации наших коллег с 74.RU, на месте происшествия остается велосипед. Скорая увезла пострадавшего. Также работают сотрудники Госавтоинспекции.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Когда я совсем мелкая была меня отец учил переходить дорогу. В числе настоящих и выдуманных им правил было такое: пока фура не остановилась - не важно какой свет горит. Думаю к трамваям это тоже как-то привилось, зелёный-не зелёный, но всё равно смотришь нет ли его.
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