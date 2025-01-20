Трамвай на высокой скорости сбил пешеходов в Челябинске — пострадавшие отлетели на несколько метров. Видео

Трамвай сбил пешехода рядом со школой Источник: камеры «Интерсвязи»











В Челябинске на перекрестке проспекта Победы с улицей Молдавской трамвай на полном ходу снес пешехода, который переходил дорогу с велосипедом. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Подробности и видео — в материале.

Источник: камеры «Интерсвязи»

На записи видно, что дорогу в этот момент переходила группа пешеходов, большинство — учащиеся расположенного рядом лицея № 95. Шли на разрешающий сигнал светофора, но трамвай не остановился и сбил человека с велосипедом.

По информации очевидцев, под трамвай попали два пешехода, но травмы получил один. Одна из учащихся академического лицея № 95 рассказала, что трамвай сбил подростка, его возраст уточняется. По ее словам, парень ехал на велосипеде, но дорогу переходил пешком.

В «ЧелябГЭТе» сообщили, что ДТП случилось в 13:00.