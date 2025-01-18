Девушку вытащили из-под воды: в Санкт-Петербурге за сутки два автомобиля упали в реку — кадры

В реке пытаются найти выживших Источник: Фонтанка SPB Online / Telegram











В Санкт-Петербурге второй за сутки автомобиль упал в реку. Сколько в нем было людей, неизвестно. Сейчас их ищут спасатели.

Инцидент произошел на перекрестке Обводного и Рыбинской. На месте аварии работают экстренные службы. Туда также прибыли дополнительные пожарные машины и автокран, сообщает «Фонтанка».

Спасатели достали одного человека Источник: Фонтанка SPB Online / Telegram

Спасателям удалось достать девушку. Ее сейчас пытаются спасти медики. По информации SHOT, женщина за рулем перепутала педали после столкновения с другим автомобилем. По предварительным данным, в авто находился еще один пассажир.

Предыдущее ДТП с падением в реку произошло в 04:50 (мск), пишет «Фонтанка». Автомобиль пробил ограждение набережной и упал в воду. В салоне были двое мужчин и женщина. Им удалось выбраться из тонущей машины самостоятельно.

Момент падения машины в реку попал на видео Источник: Ирина Волк / Telegram

— Один из полицейских под страховкой своих коллег спустился на лед и помог выбраться оказавшимся в воде людям, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

На берег вытащили 23-летнюю девушку, мужчину 32 лет и 22-летнего водителя. По данным полиции, он сел за руль пьяным. Для подъема автомобиля понадобился автокран специализированной пожарно-спасательной части.