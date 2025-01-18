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Происшествия Девушку вытащили из-под воды: в Санкт-Петербурге за сутки два автомобиля упали в реку — кадры

Девушку вытащили из-под воды: в Санкт-Петербурге за сутки два автомобиля упали в реку — кадры

Причины ДТП пока выясняются

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1 комментарий

В реке пытаются найти выживших

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В Санкт-Петербурге второй за сутки автомобиль упал в реку. Сколько в нем было людей, неизвестно. Сейчас их ищут спасатели.

Инцидент произошел на перекрестке Обводного и Рыбинской. На месте аварии работают экстренные службы. Туда также прибыли дополнительные пожарные машины и автокран, сообщает «Фонтанка».

Спасатели достали одного человека

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Спасателям удалось достать девушку. Ее сейчас пытаются спасти медики. По информации SHOT, женщина за рулем перепутала педали после столкновения с другим автомобилем. По предварительным данным, в авто находился еще один пассажир.

Предыдущее ДТП с падением в реку произошло в 04:50 (мск), пишет «Фонтанка». Автомобиль пробил ограждение набережной и упал в воду. В салоне были двое мужчин и женщина. Им удалось выбраться из тонущей машины самостоятельно.

Момент падения машины в реку попал на видео

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— Один из полицейских под страховкой своих коллег спустился на лед и помог выбраться оказавшимся в воде людям, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

На берег вытащили 23-летнюю девушку, мужчину 32 лет и 22-летнего водителя. По данным полиции, он сел за руль пьяным. Для подъема автомобиля понадобился автокран специализированной пожарно-спасательной части.

Обновлено 15:49 (мск): достали машину из Обводного канала. В ней находилось тело девушки без признаков жизни.

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ДТП Санкт-Петербург Утонул Пассажир Река
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Комментарии
1
Гость
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Питерские масковские нам фиолетовы
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