НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

3 м/c,

южн.

 753мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,81
EUR 106,10
Адвокат — об отмене налички в транспорте
Сделают больше «выделенок»
Благоустроят центр Ярославля
Задержали зарплаты учителям
Умер актер сериала «Невский»
Построят новую смотровую
В центре поставят телеэкран
Как избавиться от пробок
Почему зима теплая
Скандал из-за уборки школы
Происшествия Отец и сын погибли в пожаре в Ярославской области. Трагедию можно было предотвратить

Отец и сын погибли в пожаре в Ярославской области. Трагедию можно было предотвратить

В МЧС назвали причину происшествия

299
1 комментарий

Пожар случился из-за пригоревшей на плите еды

Источник:

Отец и сын погибли в пожаре в деревне Хабарово Первомайского района Ярославской области. Происшествие случилось в 19:14 11 января. Пожар тушили почти три часа. 16 января в МЧС рассказали подробности ЧП.

— 42-летний мужчина в ожидании, пока разогреется ужин, задремал. С пригоревшей пищи пламя перекинулось на стены. Мужчина и его 66-летний отец, надышавшись едким дымом, погибли, — сообщили спасатели.

В МЧС добавили, что трагедию мог предотвратить пожарный извещатель.

— Прибор громким звуком разбудил бы погорельцев, — уточнили в министерстве.

Чтобы не столкнуться с бедой, ярославцам порекомендовали не оставлять готовящуюся пищу без присмотра и не хранить рядом с плитой легковоспламеняющиеся предметы.

Напомним, сразу несколько крупных пожаров произошло в Ярославской области за последние дни. 13 января сгорел жилой дом в Ростове Великов. Из здания эвакуировали 13 детей и 7 взрослых. Причиной стал аварийный режим работы электросети. Также 13 января сгорело здание блинной в Переславле-Залеском, входившей в состав туристического комплекса «Дом Берендея».

ПО ТЕМЕ
Пожар Погибли люди Причина
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер1
13 минут
Три часа заливали? Воду ведрами носили, не иначе.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление