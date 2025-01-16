Отец и сын погибли в пожаре в Ярославской области. Трагедию можно было предотвратить

Отец и сын погибли в пожаре в деревне Хабарово Первомайского района Ярославской области. Происшествие случилось в 19:14 11 января. Пожар тушили почти три часа. 16 января в МЧС рассказали подробности ЧП.
— 42-летний мужчина в ожидании, пока разогреется ужин, задремал. С пригоревшей пищи пламя перекинулось на стены. Мужчина и его 66-летний отец, надышавшись едким дымом, погибли, — сообщили спасатели.
В МЧС добавили, что трагедию мог предотвратить пожарный извещатель.
— Прибор громким звуком разбудил бы погорельцев, — уточнили в министерстве.
Чтобы не столкнуться с бедой, ярославцам порекомендовали не оставлять готовящуюся пищу без присмотра и не хранить рядом с плитой легковоспламеняющиеся предметы.
Напомним, сразу несколько крупных пожаров произошло в Ярославской области за последние дни. 13 января сгорел жилой дом в Ростове Великов. Из здания эвакуировали 13 детей и 7 взрослых. Причиной стал аварийный режим работы электросети. Также 13 января сгорело здание блинной в Переславле-Залеском, входившей в состав туристического комплекса «Дом Берендея».