Отец и сын погибли в пожаре в Ярославской области. Трагедию можно было предотвратить

Пожар случился из-за пригоревшей на плите еды Источник: ГУ МЧС по Ярославской области











Отец и сын погибли в пожаре в деревне Хабарово Первомайского района Ярославской области. Происшествие случилось в 19:14 11 января. Пожар тушили почти три часа. 16 января в МЧС рассказали подробности ЧП.

— 42-летний мужчина в ожидании, пока разогреется ужин, задремал. С пригоревшей пищи пламя перекинулось на стены. Мужчина и его 66-летний отец, надышавшись едким дымом, погибли, — сообщили спасатели.

В МЧС добавили, что трагедию мог предотвратить пожарный извещатель.

— Прибор громким звуком разбудил бы погорельцев, — уточнили в министерстве.

Чтобы не столкнуться с бедой, ярославцам порекомендовали не оставлять готовящуюся пищу без присмотра и не хранить рядом с плитой легковоспламеняющиеся предметы.