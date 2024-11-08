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Криминал подробности В Ярославле задержанному полковнику полиции предъявили обвинение. По какой статье

В Ярославле задержанному полковнику полиции предъявили обвинение. По какой статье

Александр Репин работал в уголовном розыске

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3 комментария

В Ярославле задержали полковника полиции

В Ярославле задержанному полковнику полиции Александру Репину предъявили обвинение по статье о покушении на сбыт наркотиков. Об этом свидетельствует информация в карточке дела, размещенной на сайте Ярославского областного суда.

В судебных документах указано, что дело возбуждено по ст. 30 ч. 3 и 228.1 ч. 5 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере).

Статья 228.1 УК РФ — незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.
По этой статье предполагается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет или без такового и со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Но при этом, если человек осужден не за совершенное деяние, а за покушение, о чем говорит ст. 30 ч. 3, то срок или размер наказания не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. Пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются. То есть, в этом случае, даже если вина Репина будет доказана, его не смогут отправить в колонию на пожизненное.

Напомним, Александр Репин — замначальника управления уголовного розыска по Ярославской области. О его задержании стало известно 17 октября 2024-го. Тогда шла речь, что он проходит подозреваемым по статье о получении взятки. Данные о том, выдвигали ли Александру Репину обвинение по делу о взятке, пока не раскрываются.

Операцию по задержанию проводили оперативники собственной безопасности УМВД России по Ярославской области совместно с региональным УФСБ России.

18 октября Кировский районный суд Ярославля избрал меру пресечения для полковника полиции в виде заключения под стражу до 14 декабря 2024 года. 8 ноября стало известно, что адвокат Репина попытался обжаловать решение суда.

— В Ярославский областной суд поступила апелляционная жалоба защитника заместителя начальника УУР УМВД России по Ярославской области Александра Репина на постановление Кировского районного суда Ярославля от 18 октября 2024, которым в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ранее в региональном УМВД заявили, что, если вина Александра Репина будет доказана, его уволят из органов внутренних дел.

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Комментарии
3
Гость
34 минуты
кто-то сомневался чем занимаются оборотни в погонах? Наркоторговцы ПОВСЮДУ свободно продают яд
Гость
32 минуты
Да уж! Вот так дела!
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