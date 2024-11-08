В Ярославле задержанному полковнику полиции предъявили обвинение. По какой статье

В судебных документах указано, что дело возбуждено по ст. 30 ч. 3 и 228.1 ч. 5 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере).

Статья 228.1 УК РФ — незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.

По этой статье предполагается наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 20 лет или без такового и со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Но при этом, если человек осужден не за совершенное деяние, а за покушение, о чем говорит ст. 30 ч. 3, то срок или размер наказания не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. Пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначаются. То есть, в этом случае, даже если вина Репина будет доказана, его не смогут отправить в колонию на пожизненное.