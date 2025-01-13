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«Движение перекрыто»: в Ярославской области вспыхнул жилой дом. Онлайн

Публикуем всё, что известно о ЧП, в трансляции

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10 комментариев

Утром 13 октября в Ростове Великом Ярославской области загорелся двухэтажный жилой дом на улице Декабристов, 5. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе 13 детей. На месте работают спасатели.

В этой онлайн-трансляции собираем всё, что известно о ЧП к этому часу.

Анастасия Вязигина

В администрации Ростова Великого подтвердили: в доме размещалось 8 квартир.

— Семьи, оставшиеся без жилья, при необходимости будут размещены в пунктах временного размещения. Также при необходимости и отсутствии иного жилья они могут написать заявление на предоставление маневренного фонда, — прокомментировали 76.RU в администрации.

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Анастасия Вязигина

В МЧС России по Ярославской области сообщили, что пострадавших при пожаре в двухэтажном доме в Ростове Великом нет.

— Площадь пожара составляет 135 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в Telegram-канале ярославского управления МЧС.

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Анастасия Вязигина

Как рассказал в беседе с 76.RU глава Ростова Великого Сергей Тихомиров, в городе готовят пункт временного размещения для оставшихся без жилья семей.

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Анастасия Вязигина

Согласно паспорту объекта, дом ввели в эксплуатацию в 1917 году. Постройке больше 100 лет. В здании размещено 8 жилых квартир. Состояние — исправное, то есть аварийным дом не числится.

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Анастасия Вязигина

Новые кадры с места пожара в жилом доме опубликовал глава Ростова Великого Сергей Тихомиров.

Двухэтажный жилой дом тушат спасатели

Источник:

Общая площадь пожара пока уточняется

Источник:

На месте дежурят газовщики

Источник:

Из дома эвакуировали 20 человек

Источник:

Огонь появился в доме на улице Декабристов утром 13 января

Источник:
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Анастасия Вязигина

Глава городского поселения Ростов Великий Сергей Тихомиров на своей странице «Вконтакте» прокомментировал пожар в жилом доме:

— Сегодняшний день начался с чрезвычайной ситуации: горит дом на улице Декабристов. Двухэтажное деревянное строение. Слава Богу, все успели покинуть дом. На месте до сих пор работают пожарные и сотрудники МЧС, дежурят специалисты газовой службы, сотрудники администрации. Движение по улице Декабристов перекрыто. В причинах пожара еще предстоит разбираться после его ликвидации. А я еще раз хочу напомнить: пожалуйста, будьте внимательными, аккуратными. Нет ничего ценнее человеческой жизни.

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Анастасия Вязигина

Очевидцы сняли на видео работу спасателей. Чтобы попасть внутрь, сотрудникам МЧС пришлось выломать окно.

Пожар случился в доме на улице Декабристов, 5 в Ростове Великом

Источник:
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Анастасия Вязигина

По данным пресс-службы регионального управления МЧС России, из дома вывели 20 человек, в том числе 13 детей.

— На месте пожара работают 21 человек личного состава и 6 единиц техники. Эвакуировано 20 человек, из них 13 дети, — прокомментировали в Telegram-канале ярославских спасателей.

Причины пожара установят дознаватели.

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Анастасия Вязигина

Фото с места ЧП

В МЧС по Ярославской области показали кадры с места тушения. По улице Декабристов растянулись пожарные рукава.

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Пожар Жилой дом МЧС Ростов Великий
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Комментарии
10
Гость
1 час
Ростов Великий, а жители живут в таких лачугах, что без слез не взглянешь. Величие должно проявляться в уровне жизни людей. А не на словах, и не на бумажках.
Гость
2 часа
В таких домах люди жить не должны, застройщикам земли выделяют, как пирожки пекут, а расселить старые дома не могут.
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