«Движение перекрыто»: в Ярославской области вспыхнул жилой дом. Онлайн

Утром 13 октября в Ростове Великом Ярославской области загорелся двухэтажный жилой дом на улице Декабристов, 5. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе 13 детей. На месте работают спасатели.

В этой онлайн-трансляции собираем всё, что известно о ЧП к этому часу.