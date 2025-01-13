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Происшествия Эвакуировали 13 детей: в Ярославской области вспыхнул жилой дом. Видео

Эвакуировали 13 детей: в Ярославской области вспыхнул жилой дом. Видео

В МЧС рассказали первые подробности

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1 комментарий

В Ростове Великом загорелся двухэтажный дом

Источник:

Утром в понедельник, 13 января, в Ростове Великом Ярославской области вспыхнул жилой дом. Огонь охватил двухэтажное здание.

— Горит двухэтажный деревянный дом на Декабристов, — сообщили в группе «Жесть Ярославль».

Судя по видео, черный дым валит из окна первого этажа.

Пожар случился в доме на улице Декабристов, 5 в Ростове Великом

Источник:

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области, из дома эвакуировали 20 человек, в том числе 13 детей.

— Выехали по сообщению о загорании в двухэтажном деревянном жилом доме. На месте пожара работают 21 человек личного состава и 6 единиц техники. <…> На месте работают дознаватели МЧС России, причина пожара устанавливается, — прокомментировали в Telegram-канале ярославских спасателей.

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Пожар МЧС ЧП Эвакуация
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Сгорел очередной сарай
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