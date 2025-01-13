Эвакуировали 13 детей: в Ярославской области вспыхнул жилой дом. Видео

Утром в понедельник, 13 января, в Ростове Великом Ярославской области вспыхнул жилой дом. Огонь охватил двухэтажное здание.
— Горит двухэтажный деревянный дом на Декабристов, — сообщили в группе «Жесть Ярославль».
Судя по видео, черный дым валит из окна первого этажа.
Как сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ярославской области, из дома эвакуировали 20 человек, в том числе 13 детей.
— Выехали по сообщению о загорании в двухэтажном деревянном жилом доме. На месте пожара работают 21 человек личного состава и 6 единиц техники. <…> На месте работают дознаватели МЧС России, причина пожара устанавливается, — прокомментировали в Telegram-канале ярославских спасателей.