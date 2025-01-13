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Происшествия подробности «Никто выгонять не должен»: бортпроводник — о снятии Хабиба Нурмагомедова с рейса в США

«Никто выгонять не должен»: бортпроводник — о снятии Хабиба Нурмагомедова с рейса в США

У бойца возник конфликт со стюардессой

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4 комментария

На протяжении всего процесса регистрации Нурмагомедов полностью подчинялся требованиям экипажа

Источник:

12 января непобежденного российского бойца смешанных боевых искусств, выступавшего под эгидой UFC, Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в Соединенные Штаты Америки (США). Всё случилось из-за того, что стюардессе не понравилось, как спортсмен ответил на вопрос, сможет ли он оказать помощь другим, если потребуется.

Пассажиры рейса зафиксировали спор спортсмена со стюардессой на камеру

Источник:

Читатели поделились на два лагеря: одни не понимают, зачем пассажирам знать технику безопасности, если есть бортпроводники, другие наоборот считают необходимым знать технику безопасности, если сидишь у аварийного выхода. Наши коллеги из E1.RU решили спросить мнение эксперта по этой проблеме и обратились к старшему бортпроводнику «Уральских авиалиний» Кириллу Фрошу. Далее — от первого лица.

Во-первых, никто уважаемого бойца выгонять из самолета за отсутствие знаний по английскому не должен, даже при условии, что он занимал кресло, как заметно из видео, у аварийного выхода. Преимущество такого кресла в том, что там имеется увеличенное пространство для ног, и если спортсмен не мог ответить на вопрос экипажа, то его обязаны пересадить на кресло со схожими параметрами. То есть максимально логично и корректно со стороны членов экипажа пересадить пассажира на аналогичное кресло, где увеличено пространство для ног, но нет аварийных выходов.

Во-вторых, техника безопасности полета доводится до всех пассажиров на воздушном судне в равном объеме, должна быть проста, понятна и доступна. Поэтому в каждом кармашке кресла можно найти инструкцию. Кресла, которые находятся непосредственно возле аварийных выходов на крыло, обладают помимо преимуществ еще и рядом факторов, повышающих уровень ответственности пассажиров.

В случае аварийной ситуации именно пассажиры, находящиеся у данных выходов, должны их открыть по команде экипажа и инициировать эвакуацию на крыло. Поэтому на «аварийках» запрещено размещать детей, людей с животными, маломобильных пассажиров, стариков, тучных пассажиров, беременных женщин. Рекомендуется размещать тех, кто сможет оказать помощь, открыть люк (в А320 он весит порядка 15 килограммов), поэтому в список потенциальных помощников входят спортсмены.

Из того, что произошло на видео: Хабиб не смог ответить на вопрос бортпроводника по поводу открытия люка в аварийной ситуации из-за незнания, либо недостаточного знания английского языка. Но это не значит, что при развитии аварийной ситуации он не догадается, как этот выход открыть. Если же член экипажа настолько волнуется за ответственность и умения пассажиров, то было бы более логично пересадить бойца на кресло у прохода на том же ряду, а более понимающего пассажира разместить у «окна».

Я напоминаю, что самолет является объектом транспорта, это технически сложный комплекс наборов устройств, механизмов и систем, имеющий уровень повышенной опасности.

<p>Кирилл Фрош</p><p>Кирилл Фрош</p>

Наша задача — сделать полет наиболее безопасным

Пассажиры должны располагать самым простым способом выживания при аварийной ситуации — наиболее быстро уметь покидать воздушное судно, внутри которого появился опасный фактор. Для этого необходимо знать и четко следовать правилам, которые объясняют члены экипажа.

Вообще, на видео не очень понятно, из-за чего произошел конфликт… Но подводя итог: по поводу люков есть набор инструкций, написанный, придуманный, утвержденный важными и умными людьми. Для эвакуации и выживания пассажиров это необходимо. Если пассажир не подходит под требования, то его просят пересесть, предоставляют другое кресло. А чтобы пассажира не выгнали с рейса, он не должен нарушать правила поведения на воздушном судне.

Знать технику безопасности — обязательно. Даже если полет на полчаса. Аварийная ситуация происходит именно в самый неожиданный момент.

<p>Кирилл Фрош</p><p>Кирилл Фрош</p>

Надеемся на лучшее, готовы ко всему

Надеемся на лучшее, готовы ко всему. Бортпроводники есть, но сделать мы можем не всё, так как нас всего четверо, а выходов из подобного воздушного судна целых восемь. Какие-то пассажиру предстоит открыть самому.

Кто, по вашему мнению, не прав в данной ситуации?

Пассажир
Стюардесса
Напишу свой ответ в комментариях

Почитайте колонку Кирилла Фроша о самых неприятных пассажирах. А еще в перерыве между рейсами Кирилл откровенно рассказал E1.RU обо всех трудностях работы в небе и ответил на вопросы, волнующие всех, кто хоть раз летал на самолете.

ПО ТЕМЕ
Сняли с рейса Пассажира сняли с рейса Бортпроводник Хабиб Нурмагомедов США
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Комментарии
4
Гость
43 минуты
Ну не может он помогать людям, только бить. Вот и попросила пересесть, чего скандал то раздувать из-за гражданина ОАЭ!?
Гость
1 час
Его пересадили на другое место , ни кто его не выгонял .
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