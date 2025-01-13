«Никто выгонять не должен»: бортпроводник — о снятии Хабиба Нурмагомедова с рейса в США

12 января непобежденного российского бойца смешанных боевых искусств, выступавшего под эгидой UFC, Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в Соединенные Штаты Америки (США). Всё случилось из-за того, что стюардессе не понравилось, как спортсмен ответил на вопрос, сможет ли он оказать помощь другим, если потребуется.
Читатели поделились на два лагеря: одни не понимают, зачем пассажирам знать технику безопасности, если есть бортпроводники, другие наоборот считают необходимым знать технику безопасности, если сидишь у аварийного выхода. Наши коллеги из E1.RU решили спросить мнение эксперта по этой проблеме и обратились к старшему бортпроводнику «Уральских авиалиний» Кириллу Фрошу. Далее — от первого лица.
Во-первых, никто уважаемого бойца выгонять из самолета за отсутствие знаний по английскому не должен, даже при условии, что он занимал кресло, как заметно из видео, у аварийного выхода. Преимущество такого кресла в том, что там имеется увеличенное пространство для ног, и если спортсмен не мог ответить на вопрос экипажа, то его обязаны пересадить на кресло со схожими параметрами. То есть максимально логично и корректно со стороны членов экипажа пересадить пассажира на аналогичное кресло, где увеличено пространство для ног, но нет аварийных выходов.
Во-вторых, техника безопасности полета доводится до всех пассажиров на воздушном судне в равном объеме, должна быть проста, понятна и доступна. Поэтому в каждом кармашке кресла можно найти инструкцию. Кресла, которые находятся непосредственно возле аварийных выходов на крыло, обладают помимо преимуществ еще и рядом факторов, повышающих уровень ответственности пассажиров.
В случае аварийной ситуации именно пассажиры, находящиеся у данных выходов, должны их открыть по команде экипажа и инициировать эвакуацию на крыло. Поэтому на «аварийках» запрещено размещать детей, людей с животными, маломобильных пассажиров, стариков, тучных пассажиров, беременных женщин. Рекомендуется размещать тех, кто сможет оказать помощь, открыть люк (в А320 он весит порядка 15 килограммов), поэтому в список потенциальных помощников входят спортсмены.
Из того, что произошло на видео: Хабиб не смог ответить на вопрос бортпроводника по поводу открытия люка в аварийной ситуации из-за незнания, либо недостаточного знания английского языка. Но это не значит, что при развитии аварийной ситуации он не догадается, как этот выход открыть. Если же член экипажа настолько волнуется за ответственность и умения пассажиров, то было бы более логично пересадить бойца на кресло у прохода на том же ряду, а более понимающего пассажира разместить у «окна».
Я напоминаю, что самолет является объектом транспорта, это технически сложный комплекс наборов устройств, механизмов и систем, имеющий уровень повышенной опасности.
Наша задача — сделать полет наиболее безопасным
Пассажиры должны располагать самым простым способом выживания при аварийной ситуации — наиболее быстро уметь покидать воздушное судно, внутри которого появился опасный фактор. Для этого необходимо знать и четко следовать правилам, которые объясняют члены экипажа.
Вообще, на видео не очень понятно, из-за чего произошел конфликт… Но подводя итог: по поводу люков есть набор инструкций, написанный, придуманный, утвержденный важными и умными людьми. Для эвакуации и выживания пассажиров это необходимо. Если пассажир не подходит под требования, то его просят пересесть, предоставляют другое кресло. А чтобы пассажира не выгнали с рейса, он не должен нарушать правила поведения на воздушном судне.
Знать технику безопасности — обязательно. Даже если полет на полчаса. Аварийная ситуация происходит именно в самый неожиданный момент.
Надеемся на лучшее, готовы ко всему
Надеемся на лучшее, готовы ко всему. Бортпроводники есть, но сделать мы можем не всё, так как нас всего четверо, а выходов из подобного воздушного судна целых восемь. Какие-то пассажиру предстоит открыть самому.
Кто, по вашему мнению, не прав в данной ситуации?
Почитайте колонку Кирилла Фроша о самых неприятных пассажирах. А еще в перерыве между рейсами Кирилл откровенно рассказал E1.RU обо всех трудностях работы в небе и ответил на вопросы, волнующие всех, кто хоть раз летал на самолете.