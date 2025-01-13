«Никто выгонять не должен»: бортпроводник — о снятии Хабиба Нурмагомедова с рейса в США

На протяжении всего процесса регистрации Нурмагомедов полностью подчинялся требованиям экипажа Источник: TikTok / viceplayer28; yourpurserspeaking / T.me











12 января непобежденного российского бойца смешанных боевых искусств, выступавшего под эгидой UFC, Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в Соединенные Штаты Америки (США). Всё случилось из-за того, что стюардессе не понравилось, как спортсмен ответил на вопрос, сможет ли он оказать помощь другим, если потребуется.

Пассажиры рейса зафиксировали спор спортсмена со стюардессой на камеру Источник: TikTok / viceplayer28

Читатели поделились на два лагеря: одни не понимают, зачем пассажирам знать технику безопасности, если есть бортпроводники, другие наоборот считают необходимым знать технику безопасности, если сидишь у аварийного выхода. Наши коллеги из E1.RU решили спросить мнение эксперта по этой проблеме и обратились к старшему бортпроводнику «Уральских авиалиний» Кириллу Фрошу. Далее — от первого лица.

Во-первых, никто уважаемого бойца выгонять из самолета за отсутствие знаний по английскому не должен, даже при условии, что он занимал кресло, как заметно из видео, у аварийного выхода. Преимущество такого кресла в том, что там имеется увеличенное пространство для ног, и если спортсмен не мог ответить на вопрос экипажа, то его обязаны пересадить на кресло со схожими параметрами. То есть максимально логично и корректно со стороны членов экипажа пересадить пассажира на аналогичное кресло, где увеличено пространство для ног, но нет аварийных выходов.

Во-вторых, техника безопасности полета доводится до всех пассажиров на воздушном судне в равном объеме, должна быть проста, понятна и доступна. Поэтому в каждом кармашке кресла можно найти инструкцию. Кресла, которые находятся непосредственно возле аварийных выходов на крыло, обладают помимо преимуществ еще и рядом факторов, повышающих уровень ответственности пассажиров.

В случае аварийной ситуации именно пассажиры, находящиеся у данных выходов, должны их открыть по команде экипажа и инициировать эвакуацию на крыло. Поэтому на «аварийках» запрещено размещать детей, людей с животными, маломобильных пассажиров, стариков, тучных пассажиров, беременных женщин. Рекомендуется размещать тех, кто сможет оказать помощь, открыть люк (в А320 он весит порядка 15 килограммов), поэтому в список потенциальных помощников входят спортсмены.

Из того, что произошло на видео: Хабиб не смог ответить на вопрос бортпроводника по поводу открытия люка в аварийной ситуации из-за незнания, либо недостаточного знания английского языка. Но это не значит, что при развитии аварийной ситуации он не догадается, как этот выход открыть. Если же член экипажа настолько волнуется за ответственность и умения пассажиров, то было бы более логично пересадить бойца на кресло у прохода на том же ряду, а более понимающего пассажира разместить у «окна».

Я напоминаю, что самолет является объектом транспорта, это технически сложный комплекс наборов устройств, механизмов и систем, имеющий уровень повышенной опасности.

Наша задача — сделать полет наиболее безопасным Кирилл Фрош Бортпроводник «Уральских авиалиний»

Пассажиры должны располагать самым простым способом выживания при аварийной ситуации — наиболее быстро уметь покидать воздушное судно, внутри которого появился опасный фактор. Для этого необходимо знать и четко следовать правилам, которые объясняют члены экипажа.

Вообще, на видео не очень понятно, из-за чего произошел конфликт… Но подводя итог: по поводу люков есть набор инструкций, написанный, придуманный, утвержденный важными и умными людьми. Для эвакуации и выживания пассажиров это необходимо. Если пассажир не подходит под требования, то его просят пересесть, предоставляют другое кресло. А чтобы пассажира не выгнали с рейса, он не должен нарушать правила поведения на воздушном судне.

Знать технику безопасности — обязательно. Даже если полет на полчаса. Аварийная ситуация происходит именно в самый неожиданный момент.

Надеемся на лучшее, готовы ко всему Кирилл Фрош Бортпроводник «Уральских авиалиний»

Надеемся на лучшее, готовы ко всему. Бортпроводники есть, но сделать мы можем не всё, так как нас всего четверо, а выходов из подобного воздушного судна целых восемь. Какие-то пассажиру предстоит открыть самому.

Кто, по вашему мнению, не прав в данной ситуации? Пассажир Стюардесса Напишу свой ответ в комментариях