«Снимали крышу»: в пожаре под Ярославлем погиб хозяин квартиры

Две семьи остались без жилья после пожара в Левашове Источник: «Шёпот улиц | Некрасовское (Яр. область)» / Vk.com











В воскресенье, 12 января, в Некрасовском районе Ярославской области выгорел трехквартирный дом. На пепелище нашли тело пожилого хозяина квартиры.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, трагедия случилась на улице Мира, 7 в селе Левашово. Пожар тушили семь спасателей и две спецмашины.

— Повреждено строение дома на площади 105 квадратных метров, уничтожены кровля на площади 105 квадратных метров и внутренняя отделка на площади 40 квадратных метров. Есть пострадавшие, — сообщили в пресс-службе МЧС.

В пожаре в Левашове погиб пожилой мужчина Источник: «Шёпот улиц | Некрасовское (Яр. область)» / Vk.com

Как рассказали в беседе с 76.RU местные жители, пожар случился в доме на три квартиры. В одной из них жил пожилой мужчина, в двух других — семьи.

— Весь барак погорел, не полностью, пожарные быстро приехали. Днём потушили, так тлело, потом ночью снова загорелось. Ещё одна комната выгорела. Мужчина сгорел полностью, — поделились очевидцы. — Пожарные — молодцы, снимали крышу и проливали все. Старались.

Местные жители открыли сбор средств и стройматериалов для восстановления уцелевших квартир.

По данным МЧС, с огнем боролись с одиннадцати утра до трех часов дня.