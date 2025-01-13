НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

3 м/c,

зап.

 756мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,91
EUR 105,05
Вспыхнул жилой дом
Изнанка самого красивого села
Кому стоит покупать квартиру
Почему не уезжают из домов-развалюх
Ярославец на Мадагаскаре
Какие дороги отремонтируют
Поножовщина на Кирова
Гуляем по роскошному району
Денежные вакансии
Построят квартал 18-этажек
Происшествия «Снимали крышу»: в пожаре под Ярославлем погиб хозяин квартиры

«Снимали крышу»: в пожаре под Ярославлем погиб хозяин квартиры

Очевидцы рассказали, как тушили сгоревшее жилье

187
Написать комментарий

Две семьи остались без жилья после пожара в Левашове

Источник:

В воскресенье, 12 января, в Некрасовском районе Ярославской области выгорел трехквартирный дом. На пепелище нашли тело пожилого хозяина квартиры.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, трагедия случилась на улице Мира, 7 в селе Левашово. Пожар тушили семь спасателей и две спецмашины.

— Повреждено строение дома на площади 105 квадратных метров, уничтожены кровля на площади 105 квадратных метров и внутренняя отделка на площади 40 квадратных метров. Есть пострадавшие, — сообщили в пресс-службе МЧС.

В пожаре в Левашове погиб пожилой мужчина

Источник:

Как рассказали в беседе с 76.RU местные жители, пожар случился в доме на три квартиры. В одной из них жил пожилой мужчина, в двух других — семьи.

— Весь барак погорел, не полностью, пожарные быстро приехали. Днём потушили, так тлело, потом ночью снова загорелось. Ещё одна комната выгорела. Мужчина сгорел полностью, — поделились очевидцы. — Пожарные — молодцы, снимали крышу и проливали все. Старались.

Местные жители открыли сбор средств и стройматериалов для восстановления уцелевших квартир.

По данным МЧС, с огнем боролись с одиннадцати утра до трех часов дня.

Следственное управление СК России по Ярославской области начал доследственную проверку после пожара.

ПО ТЕМЕ
Пожар Погиб при пожаре Сгорела квартира Некрасовский район
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление