Полсотни людей погибли, тысяча зданий разрушены: в Китае произошло мощное землетрясение — кадры

Землетрясение произошло в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР. Центральное телевидение Китая сообщает о более 50 жертвах и многочисленных разрушениях. Подробности — в материале.
— Количество жертв землетрясения в Тибете возросло до 53 человек, еще 62 пострадали, — передает агентство «Синьхуа».
По информации местных СМИ, подземные толчки привели к разрушению более 1000 зданий. Под завалами могут оставаться тела погибших и более 1500 выживших.
В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы и проводится эвакуация жителей из-за опасности возникновения повторных подземных толчков.
Геологическая служба сообщила, что эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Также толчки почувствовали жители Катманду, Непала, Индии, Бутана и Бангладеша.
Власти Тибетского автономного района ввели второй уровень экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации. Си Цзиньпин заявил о необходимости усилить мониторинг и раннее предупреждение о землетрясениях, как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить базовые условия для жизни людей, гарантировать, что они проведут зиму в тепле и безопасности.