Полсотни людей погибли, тысяча зданий разрушены: в Китае произошло мощное землетрясение — кадры

Разрушения после землетрясения в Китае Источник: информационное агентство «Синьхуа», AP











Землетрясение произошло в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР. Центральное телевидение Китая сообщает о более 50 жертвах и многочисленных разрушениях. Подробности — в материале.

Источник: информационное агентство «Синьхуа»

— Количество жертв землетрясения в Тибете возросло до 53 человек, еще 62 пострадали, — передает агентство «Синьхуа».

По информации местных СМИ, подземные толчки привели к разрушению более 1000 зданий. Под завалами могут оставаться тела погибших и более 1500 выживших.

Подземные толчки в Тибете Источник: информационное агентство «Синьхуа»

Источник: информационное агентство «Синьхуа» Источник: информационное агентство «Синьхуа»

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы и проводится эвакуация жителей из-за опасности возникновения повторных подземных толчков.

Разрушено множество зданий Источник: информационное агентство «Синьхуа»

Геологическая служба сообщила, что эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Также толчки почувствовали жители Катманду, Непала, Индии, Бутана и Бангладеша.