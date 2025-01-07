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Происшествия Полсотни людей погибли, тысяча зданий разрушены: в Китае произошло мощное землетрясение — кадры

Полсотни людей погибли, тысяча зданий разрушены: в Китае произошло мощное землетрясение — кадры

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км

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1 комментарий

Разрушения после землетрясения в Китае

Источник:

Землетрясение произошло в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР. Центральное телевидение Китая сообщает о более 50 жертвах и многочисленных разрушениях. Подробности — в материале.

Источник:

— Количество жертв землетрясения в Тибете возросло до 53 человек, еще 62 пострадали, — передает агентство «Синьхуа».

По информации местных СМИ, подземные толчки привели к разрушению более 1000 зданий. Под завалами могут оставаться тела погибших и более 1500 выживших.

Подземные толчки в Тибете

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Источник:

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы и проводится эвакуация жителей из-за опасности возникновения повторных подземных толчков.

Разрушено множество зданий

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Геологическая служба сообщила, что эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. Также толчки почувствовали жители Катманду, Непала, Индии, Бутана и Бангладеша.

Власти Тибетского автономного района ввели второй уровень экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации. Си Цзиньпин заявил о необходимости усилить мониторинг и раннее предупреждение о землетрясениях, как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить базовые условия для жизни людей, гарантировать, что они проведут зиму в тепле и безопасности.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Срочно собираем гуманитарную помощь братскому Китаю, отправляем стройматериалы, еды и врачей! Бюджетникам приготовиться к добровольным сборам!
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