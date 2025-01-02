Авто влетело в остановку: что известно о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП в Ярославской области

Поздним вечером 1 января в Рыбинске Ярославской области легковушка врезалась в остановку с людьми. По данным полиции, в ДТП пострадал 12-летний мальчик.
— Водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и в результате совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик госпитализирован, — ранее сообщали в управлении МВД по Ярославской области.
Всё случилось на площади Маршала Жукова около 10 часов вечера.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, утром 2 января после осмотра школьнику назначили амбулаторное лечение.
После аварии местные жители в соцсетях пожаловались на автомобилистов, которые устраивали дрифт на площади:
— Три машины по 50 лет ВЛКСМ сейчас носятся. По записи видно: одна машина влетела в остановку. Две машины поехали по Серова. Видео с камеры личной, как они ехали: три машины подряд, все с заносами… В ГИБДД видео отошлю, задолбали уже каждую ночь, — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль».