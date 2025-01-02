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Происшествия Авто влетело в остановку: что известно о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП в Ярославской области

Авто влетело в остановку: что известно о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП в Ярославской области

Момент аварии попал на видео

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В Рыбинске легковушка вылетела на остановку с людьми

Источник:

Поздним вечером 1 января в Рыбинске Ярославской области легковушка врезалась в остановку с людьми. По данным полиции, в ДТП пострадал 12-летний мальчик.

— Водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и в результате совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик госпитализирован, — ранее сообщали в управлении МВД по Ярославской области.

Всё случилось на площади Маршала Жукова около 10 часов вечера.

Момент аварии в Рыбинске попал на видео

Источник:

Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, утром 2 января после осмотра школьнику назначили амбулаторное лечение.

После аварии местные жители в соцсетях пожаловались на автомобилистов, которые устраивали дрифт на площади:

— Три машины по 50 лет ВЛКСМ сейчас носятся. По записи видно: одна машина влетела в остановку. Две машины поехали по Серова. Видео с камеры личной, как они ехали: три машины подряд, все с заносами… В ГИБДД видео отошлю, задолбали уже каждую ночь, — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

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Авария В ДТП пострадал ребенок ДТП Рыбинск ДТП на остановке
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