Авто влетело в остановку: что известно о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП в Ярославской области

В Рыбинске легковушка вылетела на остановку с людьми Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Рыбинск-40 / Vk.com











Поздним вечером 1 января в Рыбинске Ярославской области легковушка врезалась в остановку с людьми. По данным полиции, в ДТП пострадал 12-летний мальчик.

— Водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и в результате совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик госпитализирован, — ранее сообщали в управлении МВД по Ярославской области.

Всё случилось на площади Маршала Жукова около 10 часов вечера.

Момент аварии в Рыбинске попал на видео Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Рыбинск-40 / Vk.com

Как уточнили 76.RU в пресс-службе полиции, утром 2 января после осмотра школьнику назначили амбулаторное лечение.

После аварии местные жители в соцсетях пожаловались на автомобилистов, которые устраивали дрифт на площади: