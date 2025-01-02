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Происшествия Сбили ребенка: в Ярославской области легковушка выехала на остановку с людьми. Видео

Сбили ребенка: в Ярославской области легковушка выехала на остановку с людьми. Видео

ДТП произошло в Рыбинске

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1 комментарий

ДТП на остановке в Рыбинске

Источник:

Вечером 1 января в Рыбинске Ярославской области легковушка выехала на автобусную остановку, на которой стояли три человека.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, машину занесло на дороге. Легковушка сначала врезалась в столб, а затем выехала на остановку и сбила стоящего справа человека.

Кадры с места ДТП

Источник:

По словам очевидцев, в ДТП пострадал ребенок. Его увезли на скорой.

— Машина ехала с проспекта Ленина, со светофора ее и занесло, — пишет в соцсетях Екатерина Петрова. — Мы, конечно, не видели самого столкновения, подошли уже, когда мальчик на скамейке лежал, и скорая приехала, помогли в машину его отнести.

В пресс-службе полиции подтвердили 76.RU, что пострадал несовершеннолетний ребенок.

— Около 22:04 в Рыбинске на площади Жукова произошло ДТП: водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и в результате совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик госпитализирован, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ДТП Авария Рыбинск
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Комментарии
1
198186201
1 минута
Судя по полному видео, видно как он уходит специально в занос, но не смог его контролировать. Чисто мое мнение… Надеюсь в ГИБДД потом расскажут как было на самом деле.
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