Сбили ребенка: в Ярославской области легковушка выехала на остановку с людьми. Видео

ДТП на остановке в Рыбинске Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Вечером 1 января в Рыбинске Ярославской области легковушка выехала на автобусную остановку, на которой стояли три человека.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, машину занесло на дороге. Легковушка сначала врезалась в столб, а затем выехала на остановку и сбила стоящего справа человека.

Кадры с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

По словам очевидцев, в ДТП пострадал ребенок. Его увезли на скорой.

— Машина ехала с проспекта Ленина, со светофора ее и занесло, — пишет в соцсетях Екатерина Петрова. — Мы, конечно, не видели самого столкновения, подошли уже, когда мальчик на скамейке лежал, и скорая приехала, помогли в машину его отнести.

В пресс-службе полиции подтвердили 76.RU, что пострадал несовершеннолетний ребенок.

— Около 22:04 в Рыбинске на площади Жукова произошло ДТП: водитель автомобиля «Опель» не справился с управлением и в результате совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик госпитализирован, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.