Загорелся при посадке: в Канаде произошла авиакатастрофа

Людей успели спасти из горящего самолета Источник: Никки Валентайн / CBC News











В Канадской провинции Новая Шотландия загорелся самолет. Шасси не смогли открыться должным образом. Воздушное судно загорелось после удара крылом о взлетно-посадочную полосу.

— Мы увидели огонь с левой стороны самолета, и в окна начал проникать дым, — рассказала пассажирка журналистам из CBC News. Перед тем как начался пожар, она услышала громкий звук.

Яркое пламя выбивалось с левой стороны борта Источник: SHOT / T.me

Рейс 2259 Air Canada выполняла компания PAL Airlines. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, всех успели вовремя эвакуировать. Самолет летел из Сент-Джонса в Галифакс, но удачно приземлиться не смог.