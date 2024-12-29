Загорелся при посадке: в Канаде произошла авиакатастрофа

В Канадской провинции Новая Шотландия загорелся самолет. Шасси не смогли открыться должным образом. Воздушное судно загорелось после удара крылом о взлетно-посадочную полосу.
— Мы увидели огонь с левой стороны самолета, и в окна начал проникать дым, — рассказала пассажирка журналистам из CBC News. Перед тем как начался пожар, она услышала громкий звук.
Рейс 2259 Air Canada выполняла компания PAL Airlines. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, всех успели вовремя эвакуировать. Самолет летел из Сент-Джонса в Галифакс, но удачно приземлиться не смог.
Также сегодня самолет компании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Данные о погибших разнятся. Известно о двух выживших. За их жизнь сейчас борются медики. Инцидент, по предварительным данным, произошел из-за поломки шасси, которая произошла после столкновения с птицей.