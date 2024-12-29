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Происшествия Загорелся при посадке: в Канаде произошла авиакатастрофа

Загорелся при посадке: в Канаде произошла авиакатастрофа

Это второй авиаинцидент за сутки

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3 комментария

Людей успели спасти из горящего самолета

Источник:

В Канадской провинции Новая Шотландия загорелся самолет. Шасси не смогли открыться должным образом. Воздушное судно загорелось после удара крылом о взлетно-посадочную полосу.

— Мы увидели огонь с левой стороны самолета, и в окна начал проникать дым, — рассказала пассажирка журналистам из CBC News. Перед тем как начался пожар, она услышала громкий звук.

Яркое пламя выбивалось с левой стороны борта

Источник:

Рейс 2259 Air Canada выполняла компания PAL Airlines. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, всех успели вовремя эвакуировать. Самолет летел из Сент-Джонса в Галифакс, но удачно приземлиться не смог.

Также сегодня самолет компании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Данные о погибших разнятся. Известно о двух выживших. За их жизнь сейчас борются медики. Инцидент, по предварительным данным, произошел из-за поломки шасси, которая произошла после столкновения с птицей.

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Самолет Пожар Жертвы Посадка Авиакатастрофа
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Комментарии
3
Инженер1
3 часа
Григорий-Константин или Петров-Боширов?
Гость
2 часа
Давно что не было новостей из канады
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