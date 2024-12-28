«Спасателям пришлось резать машину»: в Ярославле в ДТП на мосту пострадал водитель. Видео

ДТП на Октябрьском мосту случилось в районе полуночи Источник: «Подслушано в Ярославле!» (18+) / Telegram











В ночь на 28 декабря в Ярославле произошло ДТП на Октябрьском мосту. В районе половины первого столкнулись «Вольво», за рулем которого был 37-летний водитель, и «Шевроле». Второй машиной управлял 42-летний мужчина.

По словам очевидцев, авария была жесткой. На фото и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что переднюю часть одной из легковушек буквально вмяло внутрь после удара. Также очевидцы сообщили, что людей из авто доставали спасатели.

— Жесткое ДТП этой ночью на Октябрьском мосту. По словами очевидцев, «Шевроле» пришлось спасателям резать, чтобы достать пострадавших, — написали в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле!» (18+).

На место выезжали спасатели Источник: «Подслушано в Ярославле!» (18+) / Telegram

На место выезжали спасатели и медики скорой помощи. В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что в аварии пострадал один человек.