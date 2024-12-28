НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

 760мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,53
EUR 105,95
Переименовали город
Афиша на новогодние праздники
Погода в Новый год
Расписание транспорта в праздники
Незаконный павильон в парке
Умер малыш
Дима Билан помог ярославцам
Шпроты с ботулизмом
Выгодный бизнес
Что дарить на Новый год
Происшествия «Спасателям пришлось резать машину»: в Ярославле в ДТП на мосту пострадал водитель. Видео

«Спасателям пришлось резать машину»: в Ярославле в ДТП на мосту пострадал водитель. Видео

Очевидцы показали последствия столкновения

2 890
6 комментариев

ДТП на Октябрьском мосту случилось в районе полуночи

Источник:

В ночь на 28 декабря в Ярославле произошло ДТП на Октябрьском мосту. В районе половины первого столкнулись «Вольво», за рулем которого был 37-летний водитель, и «Шевроле». Второй машиной управлял 42-летний мужчина.

По словам очевидцев, авария была жесткой. На фото и видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что переднюю часть одной из легковушек буквально вмяло внутрь после удара. Также очевидцы сообщили, что людей из авто доставали спасатели.

— Жесткое ДТП этой ночью на Октябрьском мосту. По словами очевидцев, «Шевроле» пришлось спасателям резать, чтобы достать пострадавших, — написали в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле!» (18+).

На место выезжали спасатели

Источник:

На место выезжали спасатели и медики скорой помощи. В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что в аварии пострадал один человек.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» госпитализирован. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — рассказали в региональном УМВД.

ПО ТЕМЕ
ДТП Полиция МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Хорошо хоть, что в Волгу не упали
Гость
3 часа
Пред новогоднее ежегодное чудо- пдд отменяются, все участники дорожного движения становятся неуязвимыми и счастливыми. Это явление давно всем широко известно, особенно идиотам.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Юлия
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Виктория Федорова
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление