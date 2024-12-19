Родственникам погибших РЖД выплатит по 2,2 миллиона: как в Заполярье в минус 30 спасали людей из двухэтажного поезда

В РЖД пообещали выплатить компенсацию семьям погибших и всем пострадавшим Источник: Губернатор Чибис / Telegram











В разгар туристического сезона в Мурманской области произошла катастрофа на железнодорожных путях. 18 декабря в начале 17 часов двухэтажный поезд, в котором было 326 пассажиров, сошел с рельсов и столкнулся с грузовым. Вагоны смяло будто игрушечные, в поезде кричали напуганные люди. Наши мурманские коллеги из 51.RU рассказывают, что известно о трагедии в холодном Заполярье, в которой не обошлось без жертв. Погибли два человека и пострадали десятки — среди них были и дети.

Трагедия произошла с приходом первых суровых морозов в Мурманскую область Источник: Городские порталы

Вагоны смялись, как консервные банки: как всё произошло

Двухэтажный поезд № 11 следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, трагедия произошла в районе Ковды в Кандалакшском районе Заполярья, на станции Княжая.

Очевидцы сообщают, что спокойно ехали в уютных вагонах, но поезд вдруг резко затормозил.

Фото с места в первый час после трагедии. Восстановительные работы на станции Княжая до сих пор продолжаются Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram











Перевернулись три вагона — на место происшествия тут же выехали экстренные службы, вылетел вертолет территориального центра медицины катастроф и были направлены автобусы для эвакуации пассажиров.

К ситуации подключилась и уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова:

— Следим за ЧП с поездом № 11 Мурманск — Санкт-Петербург. Пока есть информация об одном пострадавшем подростке. У ребенка черепно-мозговая травма, переломы. Мы на связи с уполномоченным по правам ребенка в регионе Алевтиной Андреевой.



Пока эвакуировали людей и оказывали им первую медпомощь, в Сети разлетелась информация о том, что внутри покореженного вагона оказалась буквально замурованной женщина с ребенком. У пострадавшей, как заявил SHOT, ссылаясь на свой источник, были порезы рук и тела:



— Она села в поезд с сыном на станции Княжая, они разместились на втором этаже. После столкновения их вагон оказался одним из трех, которые перевернулись. Женщина пыталась закрывать собой сына во время падения, но осколки разбитого оконного стекла порезали и ее, и мальчика.

Эту информацию официально не подтверждали. Однако позже в РЖД сообщили, что уже в машине скорой помощи скончалась пострадавшая в аварии женщина.

Пострадавших среди членов локомотивных бригад не было. Проводники оказывали помощь пассажирам Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram











«Был мороз. Мы хватали одеяла из вагонов, чтобы укрывать пострадавших»: как спасали пассажиров

Житель Апатитов и пассажир поезда Виктор рассказал редакции 51.RU, как помогал спасать людей. Сам он не пострадал. В момент аварии находился на втором этаже пассажирского поезда. Сейчас уже прибыл в Санкт-Петербург. Еще в день трагедии пересел в уцелевший вагон и доехал до места назначения, откуда уже и смог связаться с редакцией.

Хвостовую часть поезда просто разворотило Источник: Заполярный ворчун / Telegram











— Получается, товарняк мы зацепили четвертым вагоном. Он прошел по краю и уперся в третий. Третий и второй вагоны упали, — говорит наш собеседник. — Поезд остановился, наш вагон открыли, и мы побежали помогать пострадавшим. Вытаскивали людей и вещи. Большинство пассажиров были в шоке, но помогали друг другу.

Были тяжело раненные, которых сразу вытаскивали и несли к станции, где уже стояла скорая помощь. На улице был тридцатиградусный мороз, и люди выбегали из вагонов без верхней одежды. Виктор из Апатитов пассажир поезда Мурманск — Санкт-Петербург

— Мы хватали одеяла из вагонов, чтобы укрывать пострадавших и переносить их в непострадавшие вагоны, — говорит Виктор. — Службы оперативно оказывали помощь, железнодорожники и пассажиры помогали. Люди были в состоянии шока, плакали. В основном в таком состоянии оцепенения были пенсионеры. Одну бабушку мы вытаскивали, и она говорила, что хочет забрать свои тапочки и кружку… Говорит, никуда я без вещей не пойду… В чувство ее приводили, мол, вылезайте скорее, мы потом вам всё достанем. За вами еще два человека, им тоже выйти надо…

Людей, которые были в легкой одежде, вытаскивали на мороз и укутывали в одеяла Источник: Губернатор Чибис / Telegram











— Если честно, я сам боялся только тогда, когда вагон качало. Думал, упадем, не упадем. Перевернемся, не перевернемся? Когда понял, что стоим, — всё. На удивление почему-то уже спокоен был.



Людей, как заметил Виктор, оперативно определяли в пунктах размещения или оставляли в целых вагонах. Кто-то уехал на автобусах, кто-то вызвал знакомых, которые приехали за ними на машинах. Сам он после такого ужаса продолжил путь по железной дороге.

К слову, многие мурманчане пишут, что в двухэтажном поезде ездить некомфортно. Такие комментарии люди оставили в профиле губернатора Мурманской области, который активно комментировал происшествие.

Скриншот из соцсетей Андрея Чибиса Источник: Андрей Чибис / Vk.com



«Ушибы у него жуткие, просто кошмар!»

Юлия, дочь 78-летнего пассажира, который чудом уцелел, рассказала, какие травмы получил ее отец.

— Мой папа ехал во втором вагоне. Нумерация вагонов шла с хвоста поезда, то есть сначала шли грузовые, затем первый, второй и третий вагоны. Третий вагон пострадал больше всего, но и второму досталось крепко. Папа тоже пострадал, но госпитализироваться отказался. У него был транзитный поезд, и он дальше собирался ехать через Питер в Нижний Новгород. Как большинство пожилых людей, очень испугался, что пропустит следующий рейс и останется один в чужой больнице.

Юлия связывалась с Минздравом, ей сказали, что врачи приходили осматривать отца прямо в шестом вагоне, куда его позже пересадили.

Папа рассказал, что в момент столкновения был на второй полке, поезд тогда резко затрясло. Отца сильно подбросило и ударило об стену. Юлия, жительница Мурманска дочь пострадавшего в поезде

— Ушибы у него жуткие, просто кошмар! Но врачи сказали, что ничего серьезного нет, угрозы для жизни и здоровья отсутствуют. Когда папа доберется до Нижнего Новгорода, мы обязательно пройдем полное обследование. Если потребуется, будем подавать в суд на РЖД за некачественную медицинскую помощь.

Оперативно информации по ситуации не предоставили: редакция 51.RU направит запрос в Минздрав Мурманской области, чтобы выяснить, как тщательно осматривали пострадавших пассажиров и какую помощь предоставляли людям на месте аварии.

«Его держали внутри закрытого вагона»: как обо всем сообщили пассажирам

Жительница Мурманска, которая просила не называть ее имя, рассказала 51.RU, как искала своего мужа. Тем вечером он ехал в командировку. Когда стало известно о трагедии, на связь не выходил. Везде публиковали списки пострадавших, мужа в них не было. А новостные ленты при этом всё больше обрастали пугающими подробностями.

— Горячие линии оказались для меня совершенно бесполезными, — говорит мурманчанка. — Я не могла получить никакой информации в течение 12 часов после аварии. Мне пришлось самой обзванивать больницы и временные пункты размещения. Я обращалась в Минздрав и оставила комментарий под постом губернатора в Telegram. Кто-то заметил его, и со мной связались представители Министерства информационной политики. Эта женщина каким-то образом выяснила, что мой муж в порядке и дальше едет в поезде. Никто из горячей линии так и не перезвонил мне с обратной связью, несмотря на их обещания…

Некоторые пассажиры поезда даже не знали о масштабе катастрофы и просто ждали неясно чего Источник: МЧС по Мурманской области











Наша собеседница говорит, что позже выяснила детали. Супруг оказался далеко от эпицентра столкновения. Он ехал в двенадцатом вагоне, который был ближе к началу поезда, спасать пришлось тех, кто ехал в хвосте состава.

— Как сам супруг говорит, почувствовал лишь легкий толчок, и всё. Затем проводники закрыли двери и никого не выпускали. Он даже не понимал, что случилось. Проводники просто сказали, что «что-то произошло», без подробностей. Они продержали пассажиров в вагонах около четырех часов. Потом им сообщили, что желающие могут покинуть поезд и вернуться домой либо продолжить поездку. Муж в том же вагоне поехал до Петрозаводска, у него была рабочая поездка.

Он даже не знал, насколько всё было на станции жутко. Он не видел ни паники, ни спасательных работ, поскольку его держали внутри закрытого вагона. жительница Мурманска жена пассажира

Сколько всего жертв и как объяснили причину ЧП

Число пострадавших в результате происшествия выросло до 31 человека, из них пятеро — дети. Госпитализировано 14 человек, четыре находятся в тяжелом состоянии, как сообщают в РЖД. Погибших — двое.

В Сети появились кадры якобы столкновения составов. На них один из поездов моментально лег на бок. Однако в РЖД назвали видео фейком.

На других видео из соцсетей из вагонов доносятся крики. По ним медики пытаются узнать, где находятся раненые.

В тот вечер Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль следствие по уголовному делу по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Предварительно причиной ЧП стала неисправность товарняка. Однако официально точную причину столкновения еще не объявили. Версии в Сети озвучиваются разные, как пишет SHOT, у грузового поезда сломался токоприемник и его оставили ждать помощи. Он мог выкатиться на другой путь, где в него и влетел пассажирский поезд. Источник «Известий» же объяснил случившееся потерей контроля грузового состава над тормозами.

Следователи уже задержали машиниста грузового поезда и его помощника. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, они оба вышли из кабины, и грузовой состав самопроизвольно покатился и врезался в вагоны с пассажирами.

Как выглядят поезда после столкновения Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

2 миллиона 200 тысяч рублей — за жизнь пассажира

В РЖД сразу сообщили, что предоставят возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях. Родственникам погибших РЖД выплатит по 2 миллиона 200 тысяч рублей. Еще по 1 миллиону рублей выдадут пострадавшим, которых госпитализировали. Помимо этого, как заявили в компании, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании «Согаз».

— Приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким. Железнодорожники искренне разделяют ваше горе. РЖД сделает всё, чтобы оказать семье необходимую поддержку — публично заявили в компании.

Известно, что пациентов эвакуировали также в Кандалакшскую ЦРБ.

— Оказание медицинской помощи пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко, — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Так выглядит место аварии 19 декабря Источник: Телеграмма РЖД / / Telegram











В настоящее время в Заполярье работает оперативный штаб, спасатели и медицинские работники оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. На месте трагедии всё еще идут восстановительные работы. Редакция 51.RU следит за развитием событий — мы продолжим тему.