«До приезда скорой»: на трассе в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Видео

16 декабря на трассе М-8 в Первомайском районе Ярославской области случилось смертельное ДТП. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» и грузовик «Скания».
По предварительной информации, водитель легковушки во время обгона выехал на встречную полосу. Там и произошло ДТП.
— В 11:30 на 357-м километре трассы М-8 «Холмогоры» Первомайского района произошло дорожно-транспортное происшествие. 71-летний водитель «Лада Гранта», двигаясь по направлению в Вологду, по предварительной информации, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен»), — сообщили в пресс-службе ГАИ.
Не справившись с управлением, легковушка влетела в грузовик.
— 71-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в Госавтоинспекции.