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Происшествия «До приезда скорой»: на трассе в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Видео

«До приезда скорой»: на трассе в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Видео

Первые подробности

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11 комментариев

ДТП на трассе в Первомайском районе

Источник:

16 декабря на трассе М-8 в Первомайском районе Ярославской области случилось смертельное ДТП. Столкнулись автомобили «Лада Гранта» и грузовик «Скания».

По предварительной информации, водитель легковушки во время обгона выехал на встречную полосу. Там и произошло ДТП.

— В 11:30 на 357-м километре трассы М-8 «Холмогоры» Первомайского района произошло дорожно-транспортное происшествие. 71-летний водитель «Лада Гранта», двигаясь по направлению в Вологду, по предварительной информации, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен»), — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Кадры с места ДТП

Источник:

Не справившись с управлением, легковушка влетела в грузовик.

— 71-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в Госавтоинспекции.

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Комментарии
11
Гость
3 часа
Жалко людей,сил нет🙏🙏🙏😪😪😪
Гость
2 часа
дождаться скорой помощи за МКАДом суждено не каждому это как выиграть в лотерею Хосудареву, шансов НОЛЬ
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