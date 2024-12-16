«Никто ей судном управлять не даст»: что известно о девушке-рулевом на танкере «Волгонефть 239», который терпит бедствие

Анастасия отпросилась у работодателя в отпуск, чтобы поработать на нефтеналивном танкере Источник: Анастасия Юденко / Vk.com, Светлана Паршина-Тимошок / Vk.com











Нефтеналивной танкер «Волгонефть 239», рулевым которого является 26-летняя выпускница Саратовского колледжа водного транспорта строительства и сервиса Анастасия Юденко, остается в море в районе Керчи. Председатель совета директоров ОАО «Поволжский туристический холдинг», где работала Анастасия, Светлана Тимошок рассказала 164.RU о роли девушки на судне.

По словам Светланы Тимошок, все люди, знающие о ситуации, в шоке от сообщений о том, что Анастасия единолично управляла нефтеналивным танкером, потерпевшим крушение.

— Это полный бред, понимаете? Настя Юденко — наша воспитанница, в этом году получила диплом судоводителя, и с ним принимают на работу на суда по специальности «матрос» или «рулевой». Но это тысячетонное судно, на котором большой экипаж. Ее специальность — «рулевой», но никто, естественно, ей управлять судном не даст. Эти суда полностью управляются автоматикой, это не просто так, что она стоит со штурвалом и вертит им туда-сюда. На мостике всегда находится капитан. То есть такого, чтобы там кто-то сидел за штурвалом, а капитан где-то спал, не бывает. Это не маломерное судно. Это когда водитель маломерного судна не справился с управлением и куда-то въехал, можно говорить, что он управлял им, а это огромное судно.

Настя работала у нас матросом на «Волга-2», была практиканткой на «Москве-62». Потом мы приняли ее на постоянную работу администратором гостиницы. Осенью она отпросилась, говорит: «Я получила диплом, дайте мне отпуск, я очень хочу пойти на море, я море никогда не видела». Мы с Настей говорили, переживали за нее, но она утверждала, что экипаж замечательный, люди хорошие, ей помогают и всё рассказывают. Ей очень понравилось, и она сказала уже, что весной вернется к ним. Мы до сих пор с ней постоянно на связи и вчера общались с ее сестрой, которая работает в транспортной полиции.

Такое видео после крушения Анастасия опубликовала у себя в соцсетях Источник: Анастасия Юденко / Vk.com

Светлана Тимошок рассказала, что, по словам сестры Анастасии, судно уже несколько недель находится на рейде в Черном море, ждало выгрузку и погрузку.

— Ситуация там тяжелейшая. Специфика этих судов такова, что в зимнее время им передвигаться сложно, есть ограничения. Капитан якобы ругался и просил выпустить их из моря. Начался шторм, и Настин танкер, как я поняла, был больше загружен и поэтому оказался устойчивее. Капитан принял нормальное решение сесть на мель, чтобы сохранить судно. Вчера к ним прилетал вертолет, пытались их снять, была люлька со спасателями, но в такую погоду эвакуировать экипаж сложно, и капитан принял решение не подвергать людей опасности и ждать улучшения погодных условий. Сейчас они находятся на танкере, весь экипаж в порядке, они восстановили электричество. Питание у них есть, вода тоже есть. Они ждут улучшения погоды, но до 19 декабря прогноз неблагоприятный, — рассказывает Светлана Тимошок.

Председатель совета директоров «Поволжского туристического холдинга» говорит, что танкеры «Волгонефть» старые, но надежные при должном обслуживании. По ее словам, судов младше 40 лет сейчас в России практически нет, но каждые пять лет они проходят освидетельствование.

— Такого, что 55 лет к судну никто не подходил, нет. Требования сейчас очень жесткие, и сто процентов, что произошедшее — стечение обстоятельств: плохие погодные условия и, вероятно, судна были недостаточно загружены. Но сейчас здесь сложно вообще делать какие-то выводы, — рассказала Светлана Тимошок.

С самой Анастасией Юденко пока телефонной связи нет.

Сегодня утром пресс-служба МЧС России сообщила, что операция по эвакуации экипажа терпящего бедствие танкера «Волгонефть 239» возобновилась. С судна спасены пять человек. На месте работают более 200 специалистов и 37 единиц техники.