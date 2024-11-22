Суд смягчил наказание фитнес-тренеру, влетевшей на иномарке в автобус в Ярославской области

В суде смягчили приговор фитнес-тренеру, которая устроила аварию Источник: соцсети фитнес-клуба, прокуратура Ярославской области











В Ярославской области смягчили дополнительное наказание фитнес-тренеру Надежде Фавстовой, признанной виновной в аварии с автобусом в Рыбинске. Апелляцию рассмотрели в суде 7 ноября.

— Суд апелляционной инстанции считает необходимым смягчить дополнительное наказание за преступление в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, поскольку оно назначено в максимальном размере, предусмотренном санкцией частью 2 статьи 264 УК РФ, без учета смягчающих обстоятельств, о чем обоснованно указано в апелляционном представлении прокурора, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Смягчающими обстоятельствами в деле Надежды в частности стали беременность, компенсации, принесение извинений, признание вины, раскаяние и примирение с потерпевшими. Изначально в качестве дополнительного наказания было назначено лишение прав на три года, однако после рассмотрения апелляции суд сократил срок до двух лет и десяти месяцев.

Момент аварии попал на видео Источник: СУ СК России по Ярославской области

Напомним, 23 декабря 2023 года белый Volkswagen Arteon, за рулем которого была Надежда, влетел в автобус с пассажирами на Соборной площади в центре Рыбинска. Машина пробила двери общественного транспорта и въехала в салон. Тогда пострадали две пассажирки автобуса — мать и дочь. С места происшествия их увезли в больницу.

По версии следствия, Надежда ехала по Крестовой с превышением скорости более чем на 30 км/ч. Не справившись с управлением транспортным средством, в районе дома № 1 она наехала на бордюр и стойку дорожного знака, а затем, не уступив дорогу автобусу ЛИАЗ, врезалась в него. Напомним, сама Надежда также получила травмы, ей назначали операцию.

Момент ДТП с другого ракурса Источник: Николай Николаев / vk.com, Atel

Ей вынесли приговор 20 сентября 2024 года. Суд признал Надежду виновной в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения».