Суд смягчил наказание фитнес-тренеру, влетевшей на иномарке в автобус в Ярославской области

В Ярославской области смягчили дополнительное наказание фитнес-тренеру Надежде Фавстовой, признанной виновной в аварии с автобусом в Рыбинске. Апелляцию рассмотрели в суде 7 ноября.
— Суд апелляционной инстанции считает необходимым смягчить дополнительное наказание за преступление в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, поскольку оно назначено в максимальном размере, предусмотренном санкцией частью 2 статьи 264 УК РФ, без учета смягчающих обстоятельств, о чем обоснованно указано в апелляционном представлении прокурора, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.
Смягчающими обстоятельствами в деле Надежды в частности стали беременность, компенсации, принесение извинений, признание вины, раскаяние и примирение с потерпевшими. Изначально в качестве дополнительного наказания было назначено лишение прав на три года, однако после рассмотрения апелляции суд сократил срок до двух лет и десяти месяцев.
Напомним, 23 декабря 2023 года белый Volkswagen Arteon, за рулем которого была Надежда, влетел в автобус с пассажирами на Соборной площади в центре Рыбинска. Машина пробила двери общественного транспорта и въехала в салон. Тогда пострадали две пассажирки автобуса — мать и дочь. С места происшествия их увезли в больницу.
По версии следствия, Надежда ехала по Крестовой с превышением скорости более чем на 30 км/ч. Не справившись с управлением транспортным средством, в районе дома № 1 она наехала на бордюр и стойку дорожного знака, а затем, не уступив дорогу автобусу ЛИАЗ, врезалась в него. Напомним, сама Надежда также получила травмы, ей назначали операцию.
Ей вынесли приговор 20 сентября 2024 года. Суд признал Надежду виновной в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения».
Суд приговорил ее к 4 годам колонии-поселения и на три года лишил прав. Однако наказание 31-летняя жительница Рыбинска понесет только через 14 лет.