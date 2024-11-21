«Вскрыты трубы»: в Ярославле сотни квартир остались без отопления. Причина

Жители центрального района Ярославля остались без тепла Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Утром 21 ноября жители центрального Кировского района Ярославля сообщили, что остались без отопления.

— В центре Ярославля снова отключили отопление. Восьмой раз с того момента, как его дали во всем городе. В радиусе полкилометра в нескольких местах вскрыты трубы, земля перекопана. Что-то я боюсь, как бы у нас не было, как в Подмосковье прошлой зимой, где прорвало все, что можно, — рассказала порталу 76.RU ярославна Анна.

Рабочие выставили ограждение Источник: Читательница 76.RU Анна











В компании ТГК-2 об отключениях предупреждали днем ранее. Там сообщили, что тепло временно перекроют из-за ремонта на трубопроводе. Ориентировочно отопления не будет до трех часов дня.

— ПАО «ТГК-2» информирует о проведении ремонтных работ на тепловых сетях 21 ноября 2024 года с 6:00 до 15:00. В связи с этим будет ограничено теплоснабжение части потребителей улиц Володарского, Некрасова, Победы, Чайковского, проспекта Октября и Кучерского переулка — всего 57 зданий, — пояснили в компании. — Ярославские тепловые сети приносят извинения жителям за временные неудобства.