«Устраняем прорыв»: в Ярославской области больше ста квартир остались без отопления и горячей воды

В Ярославской области десятки домов остались без отопления и горячей воды. ЧП случилось утром 19 ноября в Переславле-Залесском.
О случившемся сообщили в ООО «ГКС»:
— В 10:50 приостановили подачу ЦО и ГВС на ЦТП № 10 (127кв), — говорится в сообщении. — Устраняем прорыв в переулке Красноэховском, 12.
Также опубликовали список адресов, которые остались без отопления:
ул. 40 лет ВЛКСМ, 2, 4;
пер. Берендеевский, 11, 13;
ул. Берендеевская, 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12(ч), 13, 17, 24, 26;
ул. Свободы, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62;
пер. Красноэховский, 1, 2(ч) 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16;
ул. Красноэховская, 3, 5, 9, 10, 11(бол), 12(бол);
ул. Красный Текстильщик, 12, 13.
В администрации Переславля-Залесского подтвердили произошедшее, уточнив, что коммунальщики должны устранить проблему до конца дня.
— Должны не позднее чем до конца рабочего дня сделать, но, скорее всего, быстрее, — сообщили в администрации порталу 76.RU.