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Происшествия «Устраняем прорыв»: в Ярославской области больше ста квартир остались без отопления и горячей воды

«Устраняем прорыв»: в Ярославской области больше ста квартир остались без отопления и горячей воды

Коммунальщики объяснили, в чём дело

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16 комментариев

В Переславле-Залесском отключили отопление

В Ярославской области десятки домов остались без отопления и горячей воды. ЧП случилось утром 19 ноября в Переславле-Залесском.

О случившемся сообщили в ООО «ГКС»:

— В 10:50 приостановили подачу ЦО и ГВС на ЦТП № 10 (127кв), — говорится в сообщении. — Устраняем прорыв в переулке Красноэховском, 12.

Также опубликовали список адресов, которые остались без отопления:

  • ул. 40 лет ВЛКСМ, 2, 4;

  • пер. Берендеевский, 11, 13;

  • ул. Берендеевская, 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12(ч), 13, 17, 24, 26;

  • ул. Свободы, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

  • пер. Красноэховский, 1, 2(ч) 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16;

  • ул. Красноэховская, 3, 5, 9, 10, 11(бол), 12(бол);

  • ул. Красный Текстильщик, 12, 13.

В администрации Переславля-Залесского подтвердили произошедшее, уточнив, что коммунальщики должны устранить проблему до конца дня.

— Должны не позднее чем до конца рабочего дня сделать, но, скорее всего, быстрее, — сообщили в администрации порталу 76.RU.

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Отопление Горячая вода Коммунальная авария
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Комментарии
16
Гость
2 часа
Это знаменитый путинский прорыв
Гость
2 часа
И еще нет морозов! Что будет зимой?
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