«Устраняем прорыв»: в Ярославской области больше ста квартир остались без отопления и горячей воды

В Переславле-Залесском отключили отопление Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области десятки домов остались без отопления и горячей воды. ЧП случилось утром 19 ноября в Переславле-Залесском.

О случившемся сообщили в ООО «ГКС»:

— В 10:50 приостановили подачу ЦО и ГВС на ЦТП № 10 (127кв), — говорится в сообщении. — Устраняем прорыв в переулке Красноэховском, 12.

Также опубликовали список адресов, которые остались без отопления:

ул. 40 лет ВЛКСМ, 2, 4;

пер. Берендеевский, 11, 13;

ул. Берендеевская, 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12(ч), 13, 17, 24, 26;

ул. Свободы, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

пер. Красноэховский, 1, 2(ч) 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16;

ул. Красноэховская, 3, 5, 9, 10, 11(бол), 12(бол);

ул. Красный Текстильщик, 12, 13.

В администрации Переславля-Залесского подтвердили произошедшее, уточнив, что коммунальщики должны устранить проблему до конца дня.