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Происшествия «Полоса в обломках»: на крупном проспекте в Ярославле стоклнулись две иномарки. Видео

«Полоса в обломках»: на крупном проспекте в Ярославле стоклнулись две иномарки. Видео

Публикуем первые данные от полиции

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2 комментария

Перекресток усыпан кусками пластика и стеклами

Утром 13 ноября ярославские паблики облетели фотографии и видео жесткого ДТП. На кадрах — две разбитые иномарки, раскиданные по проезжей части, на крупном проспекте в Брагине.

— Ленинградский проспект. 14-й микрорайон. С утра не повезло, — подписали кадры в группе «Подслушано в Ярославле».

Как уточнили 76.RU в управлении МВД России по Ярославской области, в 06:03 в районе дома 84/14 по Ленинградскому проспекту произошло столкновение иномарок «Джили» и «Хонда».

— По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет, — сообщили в полиции.

От удара у легковушек разворотило передние части. Китайский кроссовер спустя несколько часов после ДТП грузили на эвакуатор.

— Обеим машинам сильно досталось — левая полоса в центр вся в обломках, — указали очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

На крупном проспекте в Брагине столкнулись две легковушки

У китайской иномарки серьезно помяло переднюю часть

В «Хонде» сработали подушки безопасности

Авария собрала утренний затор на Ленинградском проспекте

Автомобилистам потребовалась помощь спасателей. Как сообщили в МЧС, последствия ДТП устраняли пять спасателей.

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Комментарии
2
Гость
30 минут
Опять на красно-зеленый кто-то спешил?
Гость
12 минут
Подслушано в Ярославле оперативнее информацию выдаёт
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