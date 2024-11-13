«Полоса в обломках»: на крупном проспекте в Ярославле стоклнулись две иномарки. Видео

Перекресток усыпан кусками пластика и стеклами Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com











Утром 13 ноября ярославские паблики облетели фотографии и видео жесткого ДТП. На кадрах — две разбитые иномарки, раскиданные по проезжей части, на крупном проспекте в Брагине.

— Ленинградский проспект. 14-й микрорайон. С утра не повезло, — подписали кадры в группе «Подслушано в Ярославле».

Как уточнили 76.RU в управлении МВД России по Ярославской области, в 06:03 в районе дома 84/14 по Ленинградскому проспекту произошло столкновение иномарок «Джили» и «Хонда».

— По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет, — сообщили в полиции.

От удара у легковушек разворотило передние части. Китайский кроссовер спустя несколько часов после ДТП грузили на эвакуатор.

— Обеим машинам сильно досталось — левая полоса в центр вся в обломках, — указали очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

На крупном проспекте в Брагине столкнулись две легковушки Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com, Ярнет

У китайской иномарки серьезно помяло переднюю часть Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com











В «Хонде» сработали подушки безопасности Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com











Авария собрала утренний затор на Ленинградском проспекте Источник: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com









