«Полоса в обломках»: на крупном проспекте в Ярославле стоклнулись две иномарки. Видео

Утром 13 ноября ярославские паблики облетели фотографии и видео жесткого ДТП. На кадрах — две разбитые иномарки, раскиданные по проезжей части, на крупном проспекте в Брагине.
— Ленинградский проспект. 14-й микрорайон. С утра не повезло, — подписали кадры в группе «Подслушано в Ярославле».
Как уточнили 76.RU в управлении МВД России по Ярославской области, в 06:03 в районе дома 84/14 по Ленинградскому проспекту произошло столкновение иномарок «Джили» и «Хонда».
— По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет, — сообщили в полиции.
От удара у легковушек разворотило передние части. Китайский кроссовер спустя несколько часов после ДТП грузили на эвакуатор.
— Обеим машинам сильно досталось — левая полоса в центр вся в обломках, — указали очевидцы в группе «Жесть Ярославль».
Автомобилистам потребовалась помощь спасателей. Как сообщили в МЧС, последствия ДТП устраняли пять спасателей.