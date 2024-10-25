Из-за ее убийства подняли бунт. Всё, что известно о таксистке, которую зарезали в Челябинской области

В Челябинском городе Коркино случились массовые беспорядки из-за убийства 40-летней таксистки. В случившемся подозревают одного из ее пассажиров — 17-летнего молодого человека. По версии следствия, парень не менее четырех раз ранил таксистку ножом. В этом материале мы собрали всё, что известно о ситуации.
Что известно об убитой
Погибшую зовут Елена Сарафанова. У нее остались муж, двое сыновей и мать, передают наши коллеги из 74.RU. Елена — старшая сестра ученицы уральского драматурга Николая Коляды, Анны Батуриной, пишет портал 66.RU.
Анна оставила о Елене трогательные слова в своих соцсетях.
— Она была очень красивая, особенно эти необыкновенные темно-серые глаза на узком лице, огромные и печальные, пасмурные озёра с густым камышом пепельных ресниц.
Я всерьез любовалась ее острым подбородочком, маленькими и дерзко очерченными губами, скулами, прямой линией носа и веснушками, которые она так ненавидела, — написала Анна.
— Она была неисправимой идеалисткой, верила, что когда-нибудь мы соберемся за бокальчиком чая на даче, несмотря на расстояния, рассинхрон, на все наши разногласия и бесконечную суету, как будто ничего этого не было, как в детстве, когда от смеха до слёз одно мгновение, — написала сестра погибшей.
Волнения в Коркино
Вечером, 24 октября, в городе, где случился инцидент, начались массовые беспорядки. Люди поджигали машины и дома, кидали в окна камни, ругались с полицией. В это время цыгане целыми семьями спешно покидали Коркино.
Два человека получили огнестрельные ранения, передает 74.RU. Им оказана вся необходимая помощь, травмы не угрожают жизни.
По информации 74.RU, в отдел полиции Коркино доставили около трех десятков человек. Это предварительные данные.
Устроившие погром жители Коркино обвиняют власти в том, что они ничего не делают, чтобы погасить социальный конфликт с цыганами.
Реакция властей
Заместитель главы Коркинского муниципального округа Мария Сейидова ответила на нападки.
— В соответствии с действующим законодательством и государственной политикой у нас лица цыганской национальности являются гражданами Российской Федерации. Они так же живут в соответствии со всеми законами. Каких-либо целенаправленных действий в отношении этой группы лиц мы совершать не можем, это запрещено. Если какие-либо нарушения данные лица совершали ранее, эти вопросы решали правоохранительные органы, — прокомментировала она 74.RU.
По словам Марии Сейидовой, сейчас в районе поселка Тимофеевка удалось погасить конфликтную ситуацию.
В администрации началось совещание, утром пройдет заседание комиссии по вопросам противодействия экстремизму.
На события в Коркино отреагировал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вот официальное заявление властей:
— По поручению главы региона для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии.
Семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Расследование
По информации следственного управления Следственного комитета по Челябинской области, в настоящее время подозреваемый в убийстве женщины задержан, ведется следствие.
В СКР сообщили, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А. И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.
Всю информацию о случившемся мы собирали в онлайн-трансляции.