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Происшествия В Ярославле задержали полковника полиции. Первые подробности

В Ярославле задержали полковника полиции. Первые подробности

Александр Репин работал в уголовном розыске

4 021
42 комментария

В Ярославле задержан высокопоставленный полицейский

Вечером в четверг, 17 октября, стало известно о задержании полковника полиции Александра Репина. Информацию подтвердил инсайдер 76.RU в силовых структурах.

Предварительно, Александр Репин подозревается по статье о получении взятки.

В последнее время он занимал должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области.

Согласно информации с сайта регионального УМВД России, в 2017 году Александр Репин возглавлял отдел управления уголовного розыска. В прошлом году Репин окончил магистратуру по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

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Взятка Задержание Полиция УМВД по Ярославской области
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Комментарии
42
Гость
1 час
Хороша получилась вертикаль власти. Что в полиции, что в министерстве обороны. Стада силовиков коррупционеров-взяточников. Такие нынче патриоты.
Гость
1 час
Предварительно, Александр Репин подозревается по статье о получении взятки. Всё прогнило, абсолютно ВСЁЁЁ!!! Впрочем, ничего нового. Стабильность.
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