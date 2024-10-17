В Ярославле задержали полковника полиции. Первые подробности

Вечером в четверг, 17 октября, стало известно о задержании полковника полиции Александра Репина. Информацию подтвердил инсайдер 76.RU в силовых структурах.
Предварительно, Александр Репин подозревается по статье о получении взятки.
В последнее время он занимал должность заместителя начальника управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области.
Согласно информации с сайта регионального УМВД России, в 2017 году Александр Репин возглавлял отдел управления уголовного розыска. В прошлом году Репин окончил магистратуру по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».