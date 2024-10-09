НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 753мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Умер знаменитый футболист
ЧП на вокзале
Как Курцын стал продюсером
Куда пропали мясные магазины
Депутат — об охране зоопарков
Проблемные автобусы
Каток в центре
Необычные имена
Умилительные истории про собак
Где будут служить призывники
Происшествия Скандальная экс-участница Дома-2 пропала в Сочи, ее не могут найти уже 10 дней — версии следствия

Скандальная экс-участница Дома-2 пропала в Сочи, ее не могут найти уже 10 дней — версии следствия

Девушки уже может не быть в живых

452
5 комментариев

Рэй употребляла запрещенные вещества

Модель и бывшая участница «Дома-2» Кристина Рэй (Кристина Кожевникова) пропала в Сочи. Обладательницу самых больших губ не могут найти уже 10 дней. У следствия есть несколько версий, что могло с ней произойти.

Рэй получила известность после того, как сделала большое количество пластических операций. Она стала обладательницей самых больших губ в стране и попала в Книгу рекордов Гиннесса. На волне хайпа девушка посещала многочисленные телешоу. Позже россиянка вернула себе естественный облик и стала мастером ногтевого сервиса. В Сочи она переехала несколько лет назад. До этого она жила в Санкт-Петербурге, а родилась в Южно-Сахалинске.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края, с 28 сентября ее местонахождение неизвестно. На момент пропажи она была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки.

Для поисков оперативники восстановили сим-карту девушки и выяснили, что в день пропажи она пошла покупать наркотики. Родные девушки подтвердили, что она была зависима от запрещенных веществ. Они даже планировали отправить Кристину на реабилитацию, о чем она узнала за пару дней до пропажи.

Последний, с кем виделась Кристина Рэй, был ее знакомый. Полицейские уже нашли его и допросили. При этом на него составили административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ об употреблении наркотических веществ без назначения врача.

Как уточняет Telegram-канал, следствие сейчас рассматривает две основные версии. Либо она жива и употребляет наркотики, либо погибла из-за запрещенных веществ. Сейчас есть подозреваемый по кличке Кот. Именно с ним может находиться девушка, но, где он находится, пока неизвестно.

Официальных комментариев от правоохранительных органов о пропаже Рэй пока не было.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
одной наркологи меньше
Гость
45 минут
Зачем здесь эта новость?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление