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Происшествия «Еле успела подхватить»: в Ярославле ребенок угодил в дыру на мосту через реку

«Еле успела подхватить»: в Ярославле ребенок угодил в дыру на мосту через реку

Местные просят властей залатать провал и сделать освещение

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7 комментариев

Мальчик чудом не поранился

В Ярославле четырехлетний ребенок угодил в дыру на пешеходном мосту через реку Ить. Это случилось между селом Устье и поселком Очапки 7 октября около пяти часов вечера.

— Возвращались пешком из детского сада в полной темноте и еле успела подхватить ребенка! Дождется ли мост через реку Ить обещанного ремонта покрытия и освещения? Суд обязал мэрию Ярославля осветить мост, — говорится в посте, опубликованном вечером 9 октября в группе «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Жители города показали, как выглядит мост в темноте

Мама мальчика рассказала, что успела его вовремя отдернуть.

— Я, конечно же, с сумками, зонтиком, в другой руке ребенок. Поднялись по ступенькам, сделали пару шагов, вдруг, он заплакал. Я сделала еще шаг вперед, тяну его, а он застрял — кроссовок зацепился носом за арматуру. Быстро успела среагировать и вытащить ножку, если бы я не держала его за руку, и он всем весом опирался на ногу, то провалился бы глубоко. Потому что размер дыры больше, чем детская ножка. Слава Богу, не успел испугаться, очень быстро всё произошло. С ножкой тоже всё хорошо, боялась, что подвернул, но всё обошлось, — написала Екатерина Кузнецова.

В комментариях она приложила дополнительные фото с моста. На них видно, что дыры в асфальте образовались еще и по краям перехода.

На фото видно, что куски асфальта в некоторых местах отвалились

В провалах видны металлические конструкции

В конце 2023 года прокурор Ярославля обращался к мэрии с иском. Правоохранители требовали обязать властей сделать капитальный ремонт наружного освещения. Заволжский районный суд Ярославля встал на сторону прокуратуры.

— Обязать Мэрию Ярославля в срок до 1 января 2025 выполнить мероприятия по капитальному ремонту наружного освещения пешеходного моста через реку Ить, — говорится в решении суда.

Правда, о ремонте асфальта в иске речи не шло. Мы запросили в мэрии информацию о том, планируется ли приводить в порядок покрытие. Ответ опубликуем.

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Комментарии
7
Инженер1
56 минут
Ждите ответа, пока не ответят. Это скрепно.
Гость
1 час
По всей стране бардак, кроме Московии, а мы все многополярный мир строим. Может своими проблема заниматься? Живем как при царе Горохе. Катки на миллионы строим, а вокруг - шаг в сторону разруха!
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