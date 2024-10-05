Мать и сын не спаслись: в Ярославской области огласили приговор водителю за смертельное ДТП на карьерах

Автомобиль, в котором ехала семья, рухнул в воду Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославской области вынесли приговор 45-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в районе села Троицкого Угличского района. Его «Нива», в салоне которой были его 42-летняя жена и ее 24-летний сын, свалилась в карьер в июне 2024 года. Выжить удалось только водителю, пассажиры утонули.

— В суде установлено, что в июне 2024 года, обвиняемый, его супруга и сын распивали спиртные напитки на даче в деревне Старое Алексино Угличского района. В состоянии опьянения они поехали купаться. Возвращаясь домой, обвиняемый не справился с управлением, автомобиль занесло в карьер с последующим опрокидыванием, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Известно, что семья приехала из города Пушкино Московской области в деревню Старое Алексино на дачу.

По статье о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, водитель получил 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.