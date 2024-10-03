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Происшествия Похитили, завербовали или сбежала? Все версии загадочного исчезновения дочки Любови Успенской

Похитили, завербовали или сбежала? Все версии загадочного исчезновения дочки Любови Успенской

Адвокат певицы заявил, что уже известно, где находится Плаксина

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Успенская с дочерью Татьяной

Дочь певицы Любови Успенской, 34-летняя Татьяна Плаксина, пропала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил активист Виталий Бородин. Об исчезновении дочери заявила и сама Успенская. О версии пропажи Татьяны также высказался адвокат артистки — Елена Сенина. Она утверждает, что сейчас девушка находится не в России.

— Танюша сейчас находится, по нашей информации, не на территории Российской Федерации. У нас есть все основания предполагать, что [Татьяна Плаксина пропала] в связи с популярностью Любы, в связи с тем, что Люба явно встала на сторону власти, на сторону нашего президента и поддерживает бойцов на новых территориях, выезжает с концертами, записывает патриотичные песни, получила российское гражданство в знак того, что она поддерживает политику Российской Федерации, — рассказала изданию StarHit.ru правозащитница.

Адвокат Успенской о пропаже ее дочери Татьяны

Сенина рассказала, что ожидала подобного развития событий. Адвокату уже известно, где находится Татьяна Плаксина.

— Танюша была, мы знаем, в связи с ее зависимостью завербована спецслужбами иностранного, понятно какого государства. Мы не можем говорить, что находимся в панике, но то, что у нас были знаки, у нас были уже какие-то предпосылки утверждать, что эти поездки в ЛНР, ДНР не пройдут даром для Любы, но мы не думали, что через Таню мы это видим. Это не значит, что Люба изменит свою позицию в отношении правительства, президента и политики нашей страны, — сказала она.

Любовь Успенская высказала свою версию исчезновения дочери.

— У меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли, — рассказала Успенская изданию StarHit.ru.

Певица просит помощи и говорит, что сейчас в поисках поможет любая информация.

Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

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