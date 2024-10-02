«Это минимум подросток»: в Ярославской области жители показали залитый кровью подъезд. Видео

Разбираемся, что произошло Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Vk.com











С вечера 1 октября по социальным сетям распространяется видео, снятое в Ростове Ярославской области. Там в доме № 9 в 1-м микрорайоне жители увидели лужи и пятна похожие на кровь на лестнице и стенах. Багровые следы растянулись на несколько этажей. По словам местных, кадры были сделаны 27 сентября.

— Кто-то знает, что случилось 27 числа в 9-м доме на Кубе? — задался вопросом автор видео в группе «Подслушано Ростов Великий [ПРВ]» во «Вконтакте».

Стены и лестница испачканы кровью Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Vk.com

Ростовцы тут же стали делиться версиями случившегося в комментариях. Предполагали, что в доме могла произойти драка и даже убийство.

— Походу, мальчика убили. Год и два месяца, — написала Анастасия Клюшова.

— У младенца нет столько крови. Это минимум подросток, — написал Алексей Казанкин.

— 17 лет парню было. Чего ерунду-то пишете, — написала Марина Левина.

Правда, была и другая, менее кровожадная версия.

— Никто никого не убил. Пьяный мужик руку порезал стеклом, и всё, — написала Ника Елисеева.

В Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что сообщений ни об убийстве, ни о травмировании в органы не поступало. Даже если в подъезде действительно поранился человек, скорее всего, он не обращался за помощью к медикам.

Что именно произошло, сейчас выясняет полиция. В управлении МВД по Ярославской области пояснили, что сообщение от жильцов об окровавленном подъезде поступило утром 28 сентября.