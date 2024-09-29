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Происшествия На Кубани автобус врезался в фуру и вспыхнул — водитель грузовика погиб, пострадали дети. Видео с места аварии

На Кубани автобус врезался в фуру и вспыхнул — водитель грузовика погиб, пострадали дети. Видео с места аварии

На место приехали 12 бригад скорой помощи

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2 комментария

Очевидцы сняли место аварии на видео

Под Краснодаром произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и загорелся.

На месте ЧП работают спасатели и медики, приехали 12 бригад скорой помощи. По информации от оперативного штаба края, водитель фуры погиб.

— Травмы получили пять человек, в том числе три ребенка, — передали в МЧС РФ.

Дети получили травмы средней тяжести.

Авария случилась в станице Старокорсунской. Автобус «Краснодар — Ставрополь» следовал по трассе и врезался в фуру. После столкновения начался сильный пожар, спасатели уже локализовали возгорание.

В автобусе ехали 49 человек. Сейчас трассу, где случилась авария, перекрыли.

Обновлено.

Стало известно, что пассажирами автобуса были болельщики гандбольной команды. По обновленной информации, пострадали 25 человек. Об этом сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

Наши коллеги из 93.RU рассказывают о происходящем в режиме онлайн.

Ранее мы писали о том, что в Египте перевернулся автобус с туристами. Более 20 россиян попали в больницу. Туристический автобус следовал из Шарм-эш-Шейха.

В транспорте находились 43 туриста. Пострадал 21 россиянин, 9 граждан Италии, 11 граждан Турции и два англичанина. Их госпитализировали.

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Комментарии
2
Гость
57 минут
Всё горит холопает рушится Мы нищаем вымираем и это стабильная жизнь???
Гость
44 минуты
на Кубани есть скорая!!!! а в центральной России одну ждём по три часа даже если авария и на дороге валяешься корчась от боли
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