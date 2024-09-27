Здания стерло в пыль, раненых — почти 100. Израиль нанес по Ливану массированный авиаудар: видео, в которое сложно поверить

Видео авиаудара Источник: РИА Новости / T.me

27 сентября Израиль нанес массированный авиаудар по Бейруту в Ливане. Ливан сообщил, что не менее 2 человек погибли и 76 — пострадали.

Местные СМИ приводят другие цифры. По их данным, погибших уже 14, а рухнувших зданий — 6. Израиль объяснил авиаудар военными целями.

— ЦАХАЛ атаковал центральную штаб-квартиру террористической организации «Хезболлах», расположенную под жилыми домами в центре Даахи в Бейруте, — говорится в израильском заявлении.

Кадры атаки Источник: РИА Новости / T.me











Источник: РИА Новости / T.me











На видео слышны громкие взрывы, а на месте зданий видны столбы огня. Судя по кадрам после удара, от многоэтажек остались одни руины.

Обстановка после авиаудара Источник: РИА Новости / T.me

Источник: РИА Новости / T.me

Одной из целей удара мог быть генсек движения «Хезболлах» Хасан Насрулла. Однако, по источникам телеканала Al Hadath, он не пострадал.