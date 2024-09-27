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Происшествия Война на Ближнем Востоке Здания стерло в пыль, раненых — почти 100. Израиль нанес по Ливану массированный авиаудар: видео, в которое сложно поверить

Здания стерло в пыль, раненых — почти 100. Израиль нанес по Ливану массированный авиаудар: видео, в которое сложно поверить

Целью атаки было движение «Хезболлах»

189
4 комментария

Видео авиаудара

27 сентября Израиль нанес массированный авиаудар по Бейруту в Ливане. Ливан сообщил, что не менее 2 человек погибли и 76 — пострадали.

Местные СМИ приводят другие цифры. По их данным, погибших уже 14, а рухнувших зданий — 6. Израиль объяснил авиаудар военными целями.

— ЦАХАЛ атаковал центральную штаб-квартиру террористической организации «Хезболлах», расположенную под жилыми домами в центре Даахи в Бейруте, — говорится в израильском заявлении.

Кадры атаки

На видео слышны громкие взрывы, а на месте зданий видны столбы огня. Судя по кадрам после удара, от многоэтажек остались одни руины.

Обстановка после авиаудара

Одной из целей удара мог быть генсек движения «Хезболлах» Хасан Насрулла. Однако, по источникам телеканала Al Hadath, он не пострадал.

Израиль начал наступление на «Хезболлах» в Ливане в конце сентября. Очередное обострение между странами началось после того, как из-за кибератаки в Ливане взорвались пейджеры. Тогда больше 10 человек погибло, четыре тысячи пострадало. При другом обострении, весной, сотни ракет по Израилю выпустил Иран.

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Комментарии
4
Гость
44 минуты
Задачи нанесения ударов Израиля по Ливану значительно облегчаются наличием у Израиля громадного количества агентов среди населения Ливана. Да и армии у Ливана практически нет. Государства, которое величайшая ценность, тоже нет. Печальна судьба его народа. Показательные бомбардировки, как на полигоне.
Гость
41 минута
Срочно отправить гуманитарную помощь и деньги для помощи!!! Врачей и МЧС вместе со стройматериалами начать собирать немедленно!!!
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