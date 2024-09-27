В Дагестане взорвалась заправка. Уничтожено несколько зданий и машин, погибли люди: видео

27 сентября в Махачкале произошло два взрыва на АЗС. По словам очевидцев, он уничтожил несколько машин и построек.
По предварительным данным ТАСС, погибло четверо человек. Еще несколько — ранены. На кадрах с места событий видно дымящиеся руины.
— Несколько человек погибло в результате взрыва. Также есть люди под завалами. Число пострадавших также, вероятнее всего, будет расти. На место выехало более 10 бригад скорой помощи, — пишет Baza.
После взрывов в округе пропало электричество. Предположительно, взрыв произошел во время проведения работ с бензовозом.