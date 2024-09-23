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Происшествия Школьник с молотком напал на одноклассников в Иркутской области: что известно о происшествии

Школьник с молотком напал на одноклассников в Иркутской области: что известно о происшествии

В здании не было охраны

948
13 комментариев

Школьник устроил нападение на перемене

Школьник напал на одноклассников в школе № 1 Балаганска Иркутской области. Как минимум трое учеников получили ранения. Сообщение об инциденте в полицию поступило утром 23 сентября, рассказали правоохранители коллегам из IRCITY.RU.

— Сообщение об инциденте в полицию поступило утром 23 сентября. 13-летний подросток ударил своего одноклассника, а также попал по рукам еще двоим ученикам. Персонал школы задержал восьмиклассника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным Mash, всё произошло на перемене перед уроком физкультуры. При нападении у школьника был молоток. Школьник размахивал им и кричал. Он стоял спиной к двери раздевалки, поэтому никто не мог выйти. Охраны в здании не было. Руководство школы не знает, работали ли камеры в этот день.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), передают в областном СК.

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

— Трое ребят получили небольшие ранения. Одному ребенку оказана медицинская помощь, раны незначительные, мама от госпитализации сына отказалась, ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей. Другие ребята за медицинской помощью не обращались, — рассказала детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Полиция проводит проверку, выясняются мотивы поступка подростка. Ранее на профилактических учетах нападавший не состоял.

16 сентября подросток в школе № 68 в Ленинском районе Челябинска избил молотком других детей и учителей. Он планировал включить трансляцию нападения. После происшествия школьник хотел покончить с собой, но его остановили. Нападавшему не грозит уголовное наказание за содеянное, так как на момент совершения преступления ему было 13 лет.

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Молоток Школа Нападение Иркутская обалсть Пострадавшие
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Комментарии
13
Гость
1 час
Шо, опять псих?
Гость
1 час
Отсутствие Православного воспитания в школе! Необходимо срочно ввести урок Православия. Подчеркиваю, именно Православия, а не другой религии.
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