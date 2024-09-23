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Происшествия Четвертый ребенок умер после того, как съел пельмени в Красноярском крае. Что показала экспертиза

Четвертый ребенок умер после того, как съел пельмени в Красноярском крае. Что показала экспертиза

У прокуратуры есть две версии трагедии

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3 комментария

Детская комната

В больнице Красноярска погиб четвертый ребенок из семьи, где родители и дети получили тяжелое отравление. До этого они ели курицу и пельмени из местного магазина.

Четвертому погибшему было 12 лет. Информацию о его смерти ТАСС подтвердили в прокуратуре региона. Родители погибших детей остаются в тяжелом состоянии.

Завершена первая экспертиза по делу.

— Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования, — сообщили в СК.

До этого прокуратура озвучила две версии трагедии.

Первая версия — семья отравилась курятиной и пельменями, купленными в магазине «Олимп» в родном селе. Вторая — виноваты опасные для жизни вещества, которые могли случайно попасть в пищу. Следователи изъяли с места трагедии не только продукты питания, но и, например, пестициды для удобрений и антибиотики для скота.

Прежде в больнице скончались дети 6, 11 и 13 лет. Известно, что их мать находится на девятом месяце беременности.

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Умер ребенок Отравление Красноярский край Пельмени
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Комментарии
3
Инженер1
21 минута
Ну и хорошо, что не пельменями! Ободранные обои но телик наверняка настроен на кисель из соловьиного помета.
Гость
1 час
посмотрите иллюстрации к пьесе Горького "На дне" спустя сто лет смогли повторить, ведь люди простые люди просили умоляли об этом 👏👏👏👏👏👏👏👏👏☮️
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