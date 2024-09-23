Четвертый ребенок умер после того, как съел пельмени в Красноярском крае. Что показала экспертиза

Детская комната Источник: СК по Красноярскому краю











В больнице Красноярска погиб четвертый ребенок из семьи, где родители и дети получили тяжелое отравление. До этого они ели курицу и пельмени из местного магазина.

Четвертому погибшему было 12 лет. Информацию о его смерти ТАСС подтвердили в прокуратуре региона. Родители погибших детей остаются в тяжелом состоянии.

Завершена первая экспертиза по делу.

— Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования, — сообщили в СК.

До этого прокуратура озвучила две версии трагедии.

Первая версия — семья отравилась курятиной и пельменями, купленными в магазине «Олимп» в родном селе. Вторая — виноваты опасные для жизни вещества, которые могли случайно попасть в пищу. Следователи изъяли с места трагедии не только продукты питания, но и, например, пестициды для удобрений и антибиотики для скота.