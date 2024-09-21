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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники атаковали Краснодарский край: вспыхнул пожар, жителей эвакуируют — видео

Беспилотники атаковали Краснодарский край: вспыхнул пожар, жителей эвакуируют — видео

О пострадавших не сообщается

785
4 комментария

Пожар в Тихорецком районе после атаки дронов

В Тихорецком районе Краснодарского края сбили два украинских беспилотника, из-за падения обломков одного из них вспыхнул пожар. Местные жители сняли произошедшее на видео. Сейчас в селе объявлена временная эвакуация.

Очевидцы выкладывают видео пожара

— Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Кондратьев уточнил, что на месте ЧП находится глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин и докладывает о ситуации.

Также беспилотники атаковали Республику Крым, Тверскую, Калужскую, Белгородскую, Смоленскую, Курскую и Брянскую области.

— Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По данным Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь на территории России сбили 101 украинский дрон.

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Атаки БПЛА Краснодарский край Беспилотники Атаки ВСУ Эвакуация
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Комментарии
4
Инженер1
30 минут
Депутатов ГД и их челядь - на передовую.
Гость
51 минута
Это дрон был, не осколки...
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