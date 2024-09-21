Беспилотники атаковали Краснодарский край: вспыхнул пожар, жителей эвакуируют — видео

Пожар в Тихорецком районе после атаки дронов Источник: Осторожно новости / t.me











В Тихорецком районе Краснодарского края сбили два украинских беспилотника, из-за падения обломков одного из них вспыхнул пожар. Местные жители сняли произошедшее на видео. Сейчас в селе объявлена временная эвакуация.

Очевидцы выкладывают видео пожара Источник: BAZA / t.me

— Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Источник: MASH / t.me

Кондратьев уточнил, что на месте ЧП находится глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин и докладывает о ситуации.

Также беспилотники атаковали Республику Крым, Тверскую, Калужскую, Белгородскую, Смоленскую, Курскую и Брянскую области.

— Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы, — написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.