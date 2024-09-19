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Происшествия подробности Выстрелил в пяти метрах: после ночных задержаний в Ярославской области возбудили уголовное дело

Выстрелил в пяти метрах: после ночных задержаний в Ярославской области возбудили уголовное дело

Новые подробности произошедшего в Тутаеве

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1 комментарий

В СК раскрыли новые подробности происшествия

После массовых ночных задержаний в Ярославской области было возбуждено уголовное дело.

Напомним, вечером 18 сентября по Сети разлетелись сообщения о якобы стрельбе на центральной площади в Тутаеве. Позже в полиции рассказали, что был задержан 21 человек. При себе у них было семь единиц травматического оружия.

По Сети разлетелись видео момента задержания

Как сообщили в Следственном комитете, во время задержания один из компании, 40-летний мужчина, пытаясь сбежать, выстрелил в сотрудника Росгвардии.

— В ходе проведения данного мероприятия один из находившихся в Тутаевском городском парке по улице Соборная, желая избежать возможного задержания, связанного с выяснением обстоятельств его нахождения с травматическим оружием в указанном месте, с расстояния около пяти метров произвел выстрел в направлении сотрудника СОБР Управления Росгвардии России по Ярославской области из находившегося при нём травматического пистолета, — сообщили в СУ СК по Ярославской области 19 сентября.

После этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». За это подозреваемому грозит штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Либо принудительные работы до пяти лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

В четверг, 19 сентября, Тутаевский районный суд отправил на 7 суток 13 задержанных. Их признали виновными по административной статье за неповиновение полиции.

— Среди данных лиц семь жителей Рыбинска, один житель Рыбинского района, три ярославца, один житель Тутаева и один житель Некоузского района, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В Следственном комитете добавили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Арест Суд Задержание полиция СК Росгвардия
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Пишут,пишут о задержании, предстоящем наказании.. А за что их задержали, что они сделали противоправного ?? Ведь ничего ,читающим ваши новости, до сих пор непонятно.
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