«Говорила, что сейчас умрет»: как тренер наврала, что больна раком, и обогатилась на пожертвованиях добрых людей

Лейкопластырь на шее — один из звоночков, которые насторожили волонтеров Источник: Анна Ванцева











История Анны Ванцевой — тренера из Омска, которая боролась с острым лейкозом, но продолжала идти на рекорд по подтягиванию, — этим летом потрясла многих. Общее вдохновение Анной прервал релиз регионального Красного Креста о том, что документы девушки — фальшивка. Хуже всего тем, кто пожертвовал на лечение тренера немалые деньги. Что об Анне думают пострадавшие и как на обвинения ответила главная героиня истории — в материале наших омских коллег из NGS55.RU.

Первый звоночек

Вести блог о раке Анна решила в этом году. Ее страничка во «ВКонтакте» пестрела мотивирующими видео, словами поддержки от людей со всей страны и лозунгами «Я не сдамся». Корреспонденту NGS55.RU чемпионка России по стритлифтингу (как сама себя назвала Анна) пару месяцев назад рассказывала, что узнала о диагнозе после профосмотра в июле 2023 года. На работу ходить не прекращала. Жгло в венах, сковывало движения — именно так она описывала свои тренировки. Тем не менее спорт Анна не бросила.

Девушка активно постила на своей страничке видео с тренировок Источник: Анна Ванцева











Это была та самая вещь, которая навела на подозрения блогера из Тюмени Сергея Мехнина, который поддерживал Анну морально и материально несколько месяцев. Девушка была слишком активной: ездила в Тюмень на соревнования, бегала марафоны и подтягивалась. Именно Сергей первым забил тревогу, а уже затем — волонтеры, региональный Красный Крест и Минздрав.

«Я видел, как она говорила, что умрет»

Сергей Мехнин — глава воркаут-команды из Тюмени. Он знал Анну заочно от коллег из Омска. Познакомиться лично с блогером Анна решила сама — написала в ответ на сторис. Сергей, у которого на данный момент лейкоз в хронической стадии, поддержал коллегу по несчастью и пригласил ее сняться в выпуске на его YouTube-канале. Ранее он сам откровенно говорил о своем диагнозе на большую аудиторию.

Анна несколько раз ездила в Тюмень к воркаут-команде Источник: Сергей Мехнин / mexninsergey / Vk.com











Воркаут-команда Сергея собрала для девушки 100 тысяч рублей, а также оплатила пребывание в Тюмени. Помимо этого, деньги Анне присылали как простые люди, так и предприниматели. Морально девушке помогала даже Наталья Тузова, депутат омского заксобрания.

— Пишут из Краснодара, Калининграда, Сочи, Тюмени. Мне записывала видеопривет девушка из Миасса, которая пережила трансплантацию костного мозга. Всё это дало мне понять, что я пишу не зря, — рассказывала Анна нам ранее.

Видео об Анне, которое мы публиковали несколько месяцев назад Источник: NGS55.RU

По словам Сергея Мехнина, девушке будто нравилось всеобщее внимание. За время своего блогерства Анна приезжала в Тюмень к воркаут-команде несколько раз, подтягивалась и упражнялась на брусьях. Это насторожило Сергея еще больше — человек, который проходил химиотерапию, не может быть настолько активным.

— Я видел, как потом она говорила: «Я сейчас умру». Это происходило тогда, когда все расходились по домам и она оставалась одна, — рассказал Сергей Мехнин на своем YouTube-канале.

Счет шел на минуты

Анну поддерживали всё больше из-за острой стадии рака. Сергей рассказал, что со временем подозрений становилось всё больше:

— Она нам доверяла, а я не хотел додумывать. Но ряд ситуаций заставлял сомневаться. Мы не понимали, почему ей клеили лейкопластырь на шею? Ведь катетер не ставят на ключицу. Затем ее уволили с работы, мол, всё равно скоро умрешь. Никто никогда не будет так говорить человеку с таким диагнозом.

Многое из того, что знал Сергей, Анна не говорила на встрече с нашим корреспондентом Источник: Евгений Софийчук











Интерес к себе Анна подогревала своими высказываниями. По словам Сергея, она говорила о метастазах в легком и о клинической смерти во время недавней операции. Это стало последней каплей для Сергея перед тем, как он решил проверить ее документы. Для этого он обратился к волонтеру Александру, который пропагандировал сдачу костного мозга и также поддерживал Анну.

— Если метастазы, то это уже серьезно. Я попросил ее скинуть документы с диагнозом, а затем направил Александру. В Федеральном регистре костного мозга сказали, что клиника, в которой Анне сообщили о доноре костного мозга для нее, не имеет права этим заниматься. По запросу в клинике рассказали, что это поддельные документы. Даты, печати и подписи не совпадают. Этих врачей не существует.

Анна придумала легенду об единорожке. Согласно ей, игрушку Анне подарил ее врач-онколог Источник: Евгений Софийчук











«От действий Анны пострадали организации и простые жители»

На днях региональное отделение Красного Креста решило обнародовать информацию о подделке документов Анной. Организация искала донора костного мозга для девушки, теперь же сотрудничество с ней прекратили.

— Рекрутинговый центр Федерального регистра доноров костного мозга и ООО «КДЛ» опровергли информацию о том, что к ним обращалась Анна Ванцева. Также сообщили, что предоставленные документы недействительны. Красный Крест инициировал проверку совместно с Министерством здравоохранения Омской области. В результате проверки выяснилось, что все документы поддельные. От действий Анны Ванцевой пострадали организации и простые жители Тюмени и Омска.

Сейчас Анна раскаивается в своих действиях Источник: Евгений Софийчук











NGS55.RU запросил информацию у регионального Министерства здравоохранения и у омской полиции и ожидает ответа.

«Хайп на истории»

Корреспондент NGS55.RU также связался с самой Анной Ванцевой. Девушка не стала отрицать, что у нее есть проблемы со здоровьем, но наличие страшного диагноза она не может подтвердить.

— Когда я увидела свои плохие анализы летом 2023 года с измененными лейкоцитами и тромбоцитами, то испугалась. Всё было очень похоже на лейкоз. Самочувствие было и есть плохое. Дальше жизнь меня свела с хорошими и душевными людьми. Я им рассказала о своем самочувствии. Сбор средств был объявлен только по совету друзей. Все собранные для меня средства возвращаются. Ни копейки из всех собранных средств не потрачено. Деньги, которые будут не востребованы или не найдены реквизиты для их возврата, до конца сентября будут перечислены в благотворительный фонд с полным отчетом. Всё тайное становится явным. И хайп на историях тоже.

Этим постом девушка прервала молчание Источник: личная страница Анны Ванцевой во «ВКонтакте»











В сообщении на стене во «ВКонтакте», которое вскоре удалила, Анна написала следующее: