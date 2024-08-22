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Происшествия В спальном районе Ярославля нашли тело прохожего

В спальном районе Ярославля нашли тело прохожего

Назначена экспертиза

1 330
5 комментариев

Мужчина умер на улице во Фрунзенском районе

В четверг, 22 августа, в спальном районе Ярославля нашли тело прохожего. Мужчину средних лет обнаружили мертвым на перекрестке улиц Ньютона, 32к2, и Матросова, 1.

— Мужчина в возрасте. От чего у нас умирают в основном, — пишут в соцсетях.

По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, назначена экспертиза.

— Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти, — рассказал источник 76.RU.

Предварительно, у погибшего нет следов насилия. В региональном Следственном комитете проводят проверку.

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Комментарии
5
Гость &
22 августа 2024, 20:24
Последствия вакцин...
Гость
22 августа 2024, 20:56
Место там не самое обычное. Небольшая гостиница с непонятными постояльцами. На парковке много очень дорогих машин. Да и рынок недалеко.
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