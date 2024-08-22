В четверг, 22 августа, в спальном районе Ярославля нашли тело прохожего. Мужчину средних лет обнаружили мертвым на перекрестке улиц Ньютона, 32к2, и Матросова, 1.
— Мужчина в возрасте. От чего у нас умирают в основном, — пишут в соцсетях.
По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, назначена экспертиза.
— Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти, — рассказал источник 76.RU.
Предварительно, у погибшего нет следов насилия. В региональном Следственном комитете проводят проверку.