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Происшествия После смертельного ДТП в Ярославской области возбудили уголовное дело

После смертельного ДТП в Ярославской области возбудили уголовное дело

Подробности происшествия

557
1 комментарий

Страшное ДТП произошло на дороге в Рыбинском районе

После смертельного ДТП, произошедшего на трассе Рыбинск — Глебово 16 августа, было возбуждено уголовное дело.

В тот день неподалеку от Юбилейного поселка столкнулись УАЗ и легковушка «Рено Меган». В аварии погибла 41-летняя водитель «Рено», две ее пассажирки — 61 года и 37 лет — были госпитализированы. Водитель УАЗа тяжелых травм не получил.

По предварительной информации правоохранителей, 38-летний мужчина ехал на автомобиле УАЗ в сторону Глебово. В какой-то момент у него оторвалось колесо. Машина вылетела на встречку и столкнулась с «Рено».

— Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» в отношении водителя «УАЗ» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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Комментарии
1
Я тебя вижу
19 августа 2024, 15:13
видите ли только после смерти возбуждают уголовное дело!!!
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