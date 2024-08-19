После смертельного ДТП в Ярославской области возбудили уголовное дело

Страшное ДТП произошло на дороге в Рыбинском районе Источник: «Авто Новости Рыбинск» / Vk.com











После смертельного ДТП, произошедшего на трассе Рыбинск — Глебово 16 августа, было возбуждено уголовное дело.

В тот день неподалеку от Юбилейного поселка столкнулись УАЗ и легковушка «Рено Меган». В аварии погибла 41-летняя водитель «Рено», две ее пассажирки — 61 года и 37 лет — были госпитализированы. Водитель УАЗа тяжелых травм не получил.

По предварительной информации правоохранителей, 38-летний мужчина ехал на автомобиле УАЗ в сторону Глебово. В какой-то момент у него оторвалось колесо. Машина вылетела на встречку и столкнулась с «Рено».