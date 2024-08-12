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Происшествия Под Ярославлем легковушка с прицепом вылетела на встречную полосу. Видео

Под Ярославлем легковушка с прицепом вылетела на встречную полосу. Видео

Первые подробности аварии

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3 комментария
В полиции уточняют данные о пострадавших

Днем 12 августа под Ярославлем на дороге в сторону Костромы столкнулись несколько легковушек. Авария произошла на Костромском шоссе, в районе перекрестка с улицей Технопарковой.

— Сильная авария на перекрестке Технопарковой и Костромского у РЦ «Магнит», — сообщили в группе «Жесть Ярославль».

Момент аварии попал на видео. Судя по кадрам, легковушка с прицепом «завиляла» в плотном потоке, затем ее вынесло на встречную полосу. Машина задела несколько соседних авто. После столкновения транспорт разбросало по проезжей части, «Лада-Калина» вылетела в кювет. От прицепа остался лишь металлический каркас.

Момент столкновения попал на видео

В управлении МВД России по Ярославской области уточнили детали тройного столкновения.

— В 10:17 на 5-м километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» в Ярославском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес-Бенц-Спринтер», «Ниссан-Икс-Трейл» и «Лада-Калина» с прицепом. На месте столкновения работают сотрудники ДПС, информация о возможных пострадавших уточняется, — сообщили 76.RU в пресс-службе полиции.

Если вы стали очевидцем аварии, свяжитесь с редакцией. Мы есть в Telegram и «Вконтакте».
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Авария ДТП Пробка Столкнулись машины
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Комментарии
3
Гость
12 августа 2024, 12:24
с прицепам итак гонять
Гость
12 августа 2024, 12:30
Недавно тоже такого встр
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