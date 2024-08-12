Под Ярославлем легковушка с прицепом вылетела на встречную полосу. Видео

В полиции уточняют данные о пострадавших Источник: «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com











Днем 12 августа под Ярославлем на дороге в сторону Костромы столкнулись несколько легковушек. Авария произошла на Костромском шоссе, в районе перекрестка с улицей Технопарковой.



— Сильная авария на перекрестке Технопарковой и Костромского у РЦ «Магнит», — сообщили в группе «Жесть Ярославль».

Момент аварии попал на видео. Судя по кадрам, легковушка с прицепом «завиляла» в плотном потоке, затем ее вынесло на встречную полосу. Машина задела несколько соседних авто. После столкновения транспорт разбросало по проезжей части, «Лада-Калина» вылетела в кювет. От прицепа остался лишь металлический каркас.

Момент столкновения попал на видео Источник: «Жесть в Ярославле» / Vk.com, «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

В управлении МВД России по Ярославской области уточнили детали тройного столкновения.

