Зонирование реально работает: как обустроить детскую для разнополых детей и не сойти с ума

Дизайнер посоветовала не экономить на кроватях и матрасах Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Обустроить одну комнату для двоих детей — задача со звездочкой. А если это мальчик и девочка, то становится еще сложнее. Мы поговорили с дизайнером интерьера Жанной Юдиной и собрали практическое руководство, как совместить два мира так, чтобы дети не ссорились из-за территории, а родители не сошли с ума от хаоса.

Перед тем, как бежать в магазин за обоями, следует ответить на несколько вопросов: сколько детям сейчас, одинаковый ли у них режим и чем они занимаются в комнате, кроме сна. Ответы на них определяют, насколько строгим будет зонирование, количество рабочих мест и тип хранения.

Зонирование: что реально работает

Чтобы пространство не превращалось в хостел, где стоят одни кровати, нужно минимум 14–15 квадратных метров для комфортного размещения двоих детей.

Первое, что размещают в любой детской, — спальные места. Между ними и другой мебелью оставляют проход минимум 60 см, перед столом — 70–80 см, перед шкафом с распашными дверцами — около 90 см. В противном случае комната превращается в полосу препятствий.

Чтобы разделить пространство между разнополыми детьми, не обязательно возводить гипсокартонную стену. Тем более она съест и свет, и сантиметры.

— Зонирование может быть с помощью раздвижных дверей с тонированными стеклами. Можно добавить шторы с одной стороны. Это также решит вопрос естественного света из окна, если комнату разделили и окно осталось только в одной части, — советует Жанна Юдина.

Вариант зонирования в детской Источник: Жанна Юдина

Бюджетно разделить зоны можно с помощью шторы от пола до потолка: раздвинул — комната общая, задернул — два личных пространства. Естественную границу без стен можно создать с помощью подиума высотой 15–20 см — он зрительно поднимет кровать или рабочее место.

— Как создать ощущение приватности у каждого ребенка, если комната одна? Речь не только про визуальную изоляцию, но и про психологический комфорт. Тут я бы сделала больше упор на текстильное оформление в зоне кроватей исходя из возраста и предпочтений детей, — добавляет дизайнер.

Розово-голубой конфликт на стенах?

Кажется, что самый банальный способ разделения комнаты между разнополыми детьми — это покрасить одну стену в розовый, а другую в голубой. Или попытаться объединить на стенах принцесс и динозавров, комбинируя разные обои. Но это путь к визуальному хаосу, который в итоге будет раздражать всех. Гораздо умнее оставить базу нейтральной, а индивидуальность проявить в декоре.

— Стены, пол и мебель лучше делать нейтральных оттенков, а разделять и ставить акценты текстилем. Возможно, добавлять разные элементы освещения, — предлагает специалист.

К тому же, когда вкусы изменятся, заменить декор можно будет быстро и без нового ремонта. Такая детская будет выглядеть современно.

— Сейчас в тренде в интерьере детских обои или покраска стен в нейтральные оттенки серых, бежевых тонов. И добавляем древесные элементы, например, рейки, панели, мебель, — говорит Жанна Юдина.

В тренде в интерьере детских обои или покраска стен в нейтральные оттенки Источник: Жанна Юдина

Чтобы в комнате царил порядок, у каждого ребенка должны быть свои полки и ящики. Можно выделить каждому ребенку свой цвет для корзин и вешалок. Например, все машинки хранятся в красной коробке, а куклы — в зеленой. А в кроватях с выдвижными ящиками можно хранить не только постельное белье, но и сезонную одежду или редко используемые игрушки.

Мебель: что лучше выбрать

Когда речь заходит о комнате для двоих детей, первое, что приходит в голову из мебели — двухъярусная кровать. Но это может быть хорошим вариантом только если высота до потолка не меньше 2,6 метра. Иначе обитатель верхнего этажа будет находиться в тесноте и духоте.

От двухъярусной кровати также лучше отказаться, если разница в возрасте больше пяти лет. Старшему будет некомфортно спать внизу, а младший может завидовать «высоте». Также такая кровать не подходит, если кто-то из детей боится высоты, лунатит или часто просыпается ночью — спускаться по лестнице в темноте небезопасно.

Письменный стол в идеале должен быть у каждого ребенка свой. Но если площадь не позволяет, можно организовать единую длинную столешницу вдоль окна. Дизайнер отмечает, что один стол будет еще и более бюджетным вариантом.

При этом важно, чтобы у детей, если они пишут разными руками, были индивидуальные лампы с регулируемым углом наклона. Разделить общий стол помогают органайзеры или подставки для книг.

Письменный стол в идеале должен быть у каждого ребенка свой Источник: Жанна Юдина

Свет в общей детской — один из основных инструментов комфорта. Жанна Юдина подчеркивает: нужно предусмотреть несколько удобных сценариев освещения. Общий потолочный свет, настольные лампы у каждого, индивидуальные ночники — у каждого из детей должен быть доступ к источнику освещения. По возможности стоит сделать выключатели от основного света с каждой стороны.

Бюджет: на чем можно сэкономить

Дизайнер отмечает, что не имеет значения, создавать комнату для разнополых или однополых детей — бюджет будет одинаковый. Жанна назвала средние расценки на отделочные работы: штукатурка — от 1500 рублей за квадрат, шпаклевание — от 500, поклейка обоев — 600–700 рублей. Прибавить к этому нужно стоимость материалов. При самостоятельном ремонте можно сэкономить, если есть время и опыт.

— Нужно делать упор на текстуры отделки и мебели. Однозначно это должна быть мебель индивидуального изготовления по вашим размерам, также правильные основания для сна, всё остальное можно выбирать из разных ценовых сегментов, — говорит дизайнер.

Нужно делать упор на текстуры отделки и мебели Источник: Жанна Юдина

Ортопедические основания для кроватей и хорошие матрасы — вопрос здоровья спины и спокойного сна. Не стоит экономить также на лампах: дешевые мерцают, утомляют зрение и быстро выходят из строя.

Можно и нужно экономить на текстиле и декоре. Шторы, покрывала, подушки меняются по мере износа или в случае смены вкусов ребенка — разумнее выбирать недорогие. Также можно смело брать недорогие наклейки, коробки для игрушек, полки в закрытых секциях.