Добавьте дачного уюта: что такое террасная доска и почему ей есть место в квартире

Террасная доска давно вышла за пределы дачи и уверенно осваивает квартиры, добавляя интерьеру фактуру и характер Источник: GPT

Еще недавно террасную доску воспринимали как чисто уличное решение: из нее делали настил у бассейна, выкладывали дорожки в саду и оформляли площадки для мангала. В квартире такой материал казался чем-то экзотическим. Теперь же его всё чаще можно встретить в городских интерьерах. Дизайнеры ценят выразительную текстуру и выносливость, владельцы — практичность. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях.

Что это вообще такое

По сути, террасная доска — это покрытие, рассчитанное на жесткие условия эксплуатации. Ей не страшны влага, перепады температуры и активное использование. Именно поэтому она и прижилась на открытых площадках.

На рынке есть два главных варианта. Первый — натуральное дерево. Чаще всего это лиственница, тик, ясень или другие породы, которые спокойно переносят контакт с водой. Второй — древесно-полимерный композит. В его основе — древесная мука и полимеры. Получается материал, который внешне напоминает дерево, но по характеру ближе к современным синтетическим покрытиям.

Отличительная деталь — рифленая поверхность. Те самые продольные канавки придуманы не для красоты, а чтобы уменьшить риск поскользнуться. Особенно полезно там, где на полу может оказаться вода.

Рифленая поверхность повышает безопасность и добавляет практичности материалу Источник: GPT

Из чего складывается цена

Стоимость сильно варьируется. Натуральная древесина высокого качества — удовольствие не из дешевых. Экзотические породы могут обойтись дороже хорошего паркета. Композит обычно доступнее, но и здесь разброс цен впечатляет.

На итоговую сумму влияют:

порода дерева или состав композита;

толщина и плотность панели;

наличие защитных пропиток;

система крепления;

производитель.

Экономия на материале нередко заканчивается разочарованием. Дешевые варианты могут выцветать, коробиться или терять геометрию уже через пару сезонов.

Доска в светлых тонах задает интерьеру ритм и добавляет минимализму живую фактуру Источник: GPT

Почему ее выбирают всё чаще

Главный козырь — устойчивость к влаге. Там, где обычная доска начинает капризничать, террасная чувствует себя спокойно. Для кухни, прихожей или утепленной лоджии это серьезный плюс.

Второй аргумент — выносливость. Каблуки, когти домашних животных, детские машинки и постоянная перестановка мебели не превращают покрытие в поле боя. Композитные варианты особенно стойко переносят такие испытания.

Еще один приятный момент — относительная простота ухода. Натуральное дерево потребует периодической обработки защитными составами. Зато композит достаточно регулярно мыть, без сложных ритуалов.

И наконец, внешний вид. Фактурная поверхность добавляет интерьеру тепла. Даже строгий минимализм становится уютнее, если в нем появляется древесный настил. В этом есть что-то от загородного дома, даже если за окном — соседняя многоэтажка.

Темная террасная доска усиливает характер пространства и делает индустриальный стиль более выразительным Источник: GPT

В чем подвох

Идеальных материалов не существует. Здесь тоже есть нюансы.

Во-первых, цена. Качественная террасная доска редко стоит дешево. Если материал подозрительно доступный, велик риск, что через пару сезонов он выцветет или начнет деформироваться. Во-вторых, монтаж. Основание должно быть идеально подготовлено. Ошибки при укладке оборачиваются скрипами и зазорами. Эксперименты в стиле «сам справлюсь» могут закончиться головной болью и перекладкой всего периметра. Натуральная древесина тоже не идеальна. Она способна менять оттенок под воздействием солнца и требует ухода. Без защитных масел и пропиток поверхность быстро теряет лоск. Композит, в свою очередь, иногда выглядит слишком «ровным». Тем, кто ценит живую структуру и естественный запах дерева, он может показаться немного пластмассовым по ощущениям.

В ванной материал формирует атмосферу домашнего спа и смягчает холод камня Источник: GPT

Террасная доска за городом

За пределами города террасная доска чувствует себя максимально естественно. Здесь ей не нужно притворяться дизайнерским приемом — она просто работает. Влага, перепады температуры, солнце и грязь для нее не стресс, а обычная среда. На даче и в загородном доме этот материал раскрывается по-настоящему органично и служит годами. Вот как можно использовать террасную доску за городом.

Обустройство открытой террасы. Настил перед домом — самое очевидное решение. Доска выдерживает осадки и активную эксплуатацию, а пространство сразу становится полноценной зоной отдыха с шезлонгами и столом для ужинов на свежем воздухе. Зона у бассейна. Рифленая поверхность снижает риск скольжения, что особенно важно рядом с водой. Покрытие не боится влаги и быстро высыхает после намокания. Садовые дорожки. Из террасной доски можно собрать аккуратные настилы между клумбами и грядками. Они защищают обувь от грязи и придают участку ухоженный вид. Площадка для барбекю. Материал спокойно переносит перепады температуры и нагрузку от мебели. Главное — соблюдать безопасную дистанцию от открытого огня. Крыльцо и ступени. Террасная доска подходит для входной группы: она устойчива к износу и сохраняет внешний вид даже при интенсивном использовании. Облицовка фасада или ограждений. Панелями можно оформить часть стен, забор или перголу. Такой прием объединяет дом и участок в единое пространство и добавляет теплой фактуры.

В загородных угодьях террасная доска чувствует себя наиболее органично Источник: GPT

Куда вписать в городе

Балкон и лоджия — самый очевидный вариант. Террасная доска спокойно переносит перепады температуры, поэтому даже неотапливаемое пространство можно сделать уютнее.

Кухня — еще одно популярное решение. Здесь постоянно что-то проливается и падает. Прочное покрытие выдерживает такие нагрузки без драматических последствий.

В ванной комнате ее используют реже, но при хорошей вентиляции это вполне рабочий сценарий. В сочетании с камнем или крупной плиткой можно создать атмосферу домашнего спа.

Гостиная — смелый выбор для тех, кто устал от стандартного ламината. В интерьерах в стиле лофт, сканди или эко террасная доска смотрится органично и добавляет характер.

Некоторые идут дальше и используют ее не только на полу. Панелями оформляют стены, подиумы, ниши, а иногда и потолок. Такой прием создает ощущение загородного шале — даже если вы живете на двадцатом этаже.

Террасная доска на стенах и потолке создает эффект загородного шале даже в высотном доме Источник: GPT

С чем сочетать, чтобы не переборщить

Лучше всего материал дружит с натуральными текстурами: камнем, бетоном, льном, кожей. Металл добавляет современности, текстиль смягчает брутальность.

Если интерьер уже насыщен деталями, стоит выбрать спокойный оттенок. Слишком активная текстура может перегрузить пространство.