Ах вот оно что! Как правильно выбрать ванну для ванной комнаты — вы знали?

Разбираемся, какую ванну выбрать для ванной комнаты Источник: GPT

Выбор ванны — важный этап обустройства ванной комнаты. От этого элемента зависит не только эстетика пространства, но и комфорт ежедневных водных процедур. Современная сантехника предлагает множество вариантов: от классических чугунных моделей до инновационных акриловых и стальных конструкций. При выборе стоит учитывать не только внешний вид, но и долговечность, теплосберегающие свойства, простоту ухода, а также соответствие размерам помещения и бюджету. Разберемся, какие ванны сегодня представлены на рынке и как найти ту самую — идеальную для вашего дома.

На что обратить внимание при выборе ванны

Ключевыми факторами при выборе ванны становятся материал изготовления, форма, размер и способ установки. В маленькой ванной комнате уместна компактная модель или асимметричная ванна, которая поможет рационально использовать пространство. В просторном помещении можно позволить себе роскошную овальную или прямоугольную чашу, возможно — с гидромассажем. Не менее важны и личные предпочтения: кому‑то важна быстрая теплоотдача, другим — прочность и долгий срок службы, третьим — современный дизайн.

Традиционные материалы соседствуют с инновационными решениями, и у каждого есть свои преимущества. Чугунные ванны славятся долговечностью и способностью долго сохранять температуру воды, стальные — легкостью и доступной ценой, акриловые — разнообразием форм и удобством в эксплуатации. Рассмотрим подробнее, чем примечателен каждый вариант и какие нюансы стоит учесть.

Чугунная ванна

Это классика, проверенная десятилетиями. Она отличается высокой прочностью и устойчивостью, не деформируется со временем и способна прослужить несколько десятилетий. Благодаря толстому слою эмали поверхность устойчива к царапинам и химическим средствам. Вода в такой ванне остывает медленно, что создает дополнительный комфорт.

Однако у чугуна есть и минусы: большой вес усложняет транспортировку и монтаж, а ограниченный выбор форм не всегда вписывается в современные дизайнерские концепции.

Стальная ванна

Такой вариант привлекает доступной ценой и легким весом. Ее проще доставить и установить, чем чугунную. Современные модели покрывают качественной эмалью, которая защищает металл от коррозии и придает поверхности гладкость. Сталь быстро нагревается, но и остывает быстрее, чем чугун.

При наполнении такой ванны может возникать шум, это особенно заметно, если слой эмали тонкий или конструкция недостаточно жесткая. Чтобы снизить уровень шума, производители используют дополнительные звукоизоляционные материалы, а при установке рекомендуют утеплять дно.

Акриловая ванна

Одно из самых популярных решений на современном рынке. Акрил легко поддается формовке, поэтому такие модели бывают самых разных форм и размеров: от строгих прямоугольных до асимметричных и круглых. Поверхность гладкая, приятная на ощупь, хорошо сохраняет температуру воды. Акриловые ванны легкие, что упрощает их доставку и монтаж. При небольших повреждениях поверхность можно отреставрировать — это продлевает срок службы изделия.

Однако акрил чувствителен к абразивным чистящим средствам и высоким температурам: горячая вода сразу после включения крана может оставить следы. Уход требует аккуратности, но при правильном обращении такая ванна прослужит долго.

Акриловая ванна — одно из самых популярных решений Источник: GPT

Квариловая ванна

По сути квариловая ванна — это более прочная разновидность акриловой. В состав материала добавляют минеральные компоненты, что повышает устойчивость к механическим повреждениям и температурным перепадам. Такие модели сохраняют все преимущества акрила, но служат дольше и меньше подвержены деформации.

Они чуть тяжелее обычных акриловых, но всё равно легче чугунных. Кварил хорошо держит тепло и позволяет создавать сложные формы, что делает его подходящим для современных интерьеров.

Каменные ванны

Выбор ценителей роскоши и долговечности. Их изготавливают из натурального или искусственного камня. Такие модели выглядят эффектно, отличаются высокой прочностью и отлично сохраняют температуру воды. Поверхность устойчива к царапинам и химическим воздействиям.

Однако каменные ванны очень тяжелые, требуют усиленного основания и стоят значительно дороже аналогов из других материалов. Их чаще выбирают для просторных ванных комнат в загородных домах или элитных квартирах, где бюджет и планировка позволяют реализовать такой вариант.

Каменные ванны — для ценителей роскоши Источник: GPT

Как правильно выбрать ванну

В последнее время набирают популярность ванны с дополнительными функциями: гидромассажем, аэромассажем, подсветкой и электронным управлением. Такие модели создают атмосферу спа‑салона прямо дома, но требуют подключения к электросети и более сложного ухода. Важно заранее продумать разводку коммуникаций и убедиться, что электропроводка выдержит нагрузку.

При выборе ванны важно учитывать не только материал и функционал, но и способ установки. Пристенные модели монтируют вдоль стены, что экономит пространство. Отдельно стоящие ванны становятся центральным элементом интерьера, но требуют достаточно места. Угловые и асимметричные варианты подходят для небольших помещений и помогают использовать площадь максимально эффективно.