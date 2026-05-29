Каждый метр на вес золота: дизайнер рассказала, как превратить ванную в стильный спа-уголок

Маленькая ванная — головная боль тысяч владельцев квартир, особенно в хрущевках. Впихнуть туда стиральную машину, раковину, душ и унитаз — задачка со звездочкой. Многие привыкли считать, что красоту можно создать только на большом пространстве. Главное — соблюдать правильную стратегию и не упустить ни одну техническую деталь.

С чего начать

Прежде чем выбирать красивую плитку и смеситель, Жанна Юдина советует трезво оценить то, что скрыто за стенами. Именно инженерные системы диктуют, где встанет унитаз, а где — раковина.

— Самое главное, что нужно учитывать во всех санузлах, — это привязки к существующим инженерным системам: водоснабжение и канализацию. От их размещения зависит вся остальная планировка, — говорит дизайнер интерьера.

Перенос стояков — очень затратная процедура, к тому же требует согласования, а порой это технически невозможно. Поэтому первый шаг перед началом ремонта в ванной — понять, какие сценарии реальны в ваших исходных точках подключения.

Также в самом начале нужно оценить сами стены. Если они требуют выравнивания, то смета ремонта увеличивается кратно — потребуются расходы не только на мастера, но и на материалы.

И ванная, и стиральная машина: возможно ли всё и сразу?

Даже в маленькой ванной можно уместить всё необходимое, но чтобы сделать это грамотно, потребуется помощь профессионала, считает Жанна Юдина. Дизайнер отмечает, что наполнение ванной комнаты зависит от ее размера. Но теоретически уместить и раковину, и стиральную машинку возможно.

Если площадь санузла в пределах 2,5–3 квадратных метров, полноразмерная ванная практически полностью съест всё место. В этих случаях дизайнер советует сделать выбор в пользу душевого уголка или рассмотреть сидячую модель ванны. Стиральную машину лучше либо спрятать под общей столешницей с раковиной, либо вынести на кухню.

Визуальная магия, или как расширить пространство

В маленьких ванных в игру вступают приемы, которые визуально расширяют пространство.

— Я бы обратила внимание на светлые оттенки плитки, зеркало и освещение, чтобы визуально расширить пространство. Также лучше использовать подвесную сантехнику — унитаз, раковину, — рекомендует специалист.

Подвесные унитаз и раковина добавляют «воздуха» и облегчают уборку, а инсталляция, спрятанная в стене, часто также решает проблему с нишей для хранения.

При этом в маленькой ванной нужно избегать перегруженности — чем меньше «визуального шума», тем просторнее кажется комната. Большое зеркало и многослойный свет (подвесные светильники у зеркала, контурная подсветка ниш) — и помещение будто раздвигает границы.

Модный минимум — 2026

Современные интерьеры ванной — не про стерильную белизну: сегодня балом правит «тихая роскошь». Это выражается в активном рисунке камня: широкоформатный керамогранит с имитацией оникса или травертина матовой фактуры. Также сегодня на смену острым углам приходят скругленные зеркала, дуги, асимметричные раковины.

— В первую очередь я бы посоветовала применить широкоформатный керамогранит матовой фактуры, а также смонтировать полочки для средств в нише и все запилы плитки сделать под 45 градусов. Не только модным, но и практичным решением считаю поставить датчики протечки. Также сейчас часто применяют подвесные светильники возле зеркала и раковины. Очень эффектно выглядят матовые смесители — черные, латунные, белые. Если проектируете душевой уголок, то он должен быть открытым, с трапом в полу без поддона и стеклянных перегородок, — делится эксперт.

Красиво за три копейки не будет: смета для ванной

Приятная картинка в голове часто разбивается о реальность расценок на материалы и услуги плиточников и других мастеров. Многие считают, что маленький метраж равно небольшой бюджет. Но смета зависит от многих факторов, в том числе выбранных материалов и сантехники.

Если стены ровные и не надо менять трубы, на ремонт ванной придется потратить около 300 тысяч рублей минимум. Вместе с этими работами смета начинается от 500 тысяч рублей.

Жанна Юдина предупреждает: одни из самых дорогих работ — по гидроизоляции, но экономить на них нельзя. Ошибка может привести к грибку, плесени и затоплению соседей.