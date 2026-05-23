Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров

Мошенничество через телевизор — новая схема? Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Современные телевизоры уже давно стали полноценными медиацентрами — с интернетом, приложениями и доступом к онлайн-сервисам. Всё благодаря приставкам, которые открывают возможности для телегедонизма. Чтобы подключить такое устройство, нужны определенные знания, которые есть далеко не у всех.

Есть спрос — есть предложение. Частные мастера обещают сделать всё дистанционно, по телефону. Стоит услуга недорого, в пределах 2000 рублей. Но контакт с удаленными мастерами может обернуться вторжением кибермошенников, которые через точки доступа — Wi-Fi, телефон, телевизор — охотятся за личными данными. Именно на них и нарвался корреспондент NGS.RU. Далее — от первого лица.

Сергей Уланов журналист НГС

«Телевизор — старье, нужна приставка»

Так уж вышло, что в моих ментальных настройках исключительно гуманитарные алгоритмы. Не то чтобы я не мог разобраться с какими-то базовыми вещами, но вот подключение телеприставки для меня задача запутанная. В таких случаях я стараюсь обращаться к людям, которые в этом что-то понимают. Но знакомство с настройщиками ТВ-приставок едва не привело к неприятным последствиям.

Буквально на прошлой неделе мы решили расширить функционал телевизора и получить «изысканное меню» для семейных киновечеров. Выяснилось, что скачать дополнительные приложения на наш Haier уже не получится даже при условии чистки памяти. Понимая, что моих базовых навыков для решения вопроса недостаточно, я обратился к мастерам с популярного портала частных объявлений.

Алексей Профи сразу же забраковал наш телевизор И за пару минут прислал подборку ТВ-приставок

Первым попался мне мастер Алексей и уверенно предложил подключить все мыслимые и немыслимые каналы и киносервисы. Списываемся. Мастер, не углубляясь в технические характеристики телевизора, заявляет, что это полное старье и поможет только подключение приставки. Сразу же скидывает ссылки на разные модели. Говорит: как купите, в розетку воткнете, сразу звоните.

Кто я такой, чтобы спорить с профессионалами? Приставка была куплена. Мудрая супруга сразу же убедила, что надо попробовать разобраться в подключении самостоятельно, и даже была готова взять эту миссию на себя, но мужская гордость сыграла свое. Я вооружился пультами и рекомендациями из интернета и приготовился добыть для семьи условного цифрового мамонта. В каких-то разумных границах мне удалось посерфить по опциям многочисленных вкладок меню, но понимание, как выжать максимум, не пришло. Возвращаюсь к мастеру Алексею, параллельно связываюсь с другим.

«Netflix, YouTube и фильмы для взрослых»

Приставки расширяют возможности телевизора, поэтому мастера рекомендуют их установку, а настройки берут на себя

Сразу отмечу, что у каждого из упомянутых и выше, и ниже мастеров есть отдельный аккаунт для разных крупных городов. В каждом по 50–70 отзывов, бывшие клиенты в восторге. При подробном изучении предложений становится понятно, что конкретных сумм мастера не озвучивают.

В переписке с потенциальными настройщиками выясняю стоимость и конечный итог. Обещают полное подключение всех сервисов, которые по тем или иным причинам сегодня в России не работают: Netflix, YouTube, сотни телеканалов и — как вишенка на торте — доступ к контенту для взрослых. Стоимость настройки такого пакета составляет 1800–2000 рублей, называется он VIP.

Условия оплаты никто оговаривать не спешил: мол, звоните, а там уже решим по ходу. К слову, до ухода из российской сетки вещания подписка на тот же Netflix стоила около 600 рублей ежемесячно. А тут возможность получить доступ к сервису за единоразовый платеж всего в 2000 рублей. Соблазн огромный.

Для установки связи мастера предлагают перейти сначала в Telegram, потом в МАХ. Послушно следую всем инструкциям. Договариваемся на определенное время вечером для созвона. Обещают помочь, если не будет клиентов.

Интересно, что оба мастера вели себя совершенно по-разному: в случае с Алексеем речь шла о рабочем времени с 10 до 22 по Москве. Второй мастер, Александр, с которым мы созвонились в условленное время, заявил, что у него потек радиатор и надо быстренько его отремонтировать, после чего он сам позвонит. Через условленные два часа на связь он так и не вышел, телефон был занят. Зато мгновенно откликнулся Алексей, который через 5 минут предложил созвониться в МАХ. Так и сделали.

Странная настройка

Алексей работал строго с 10:00 до 22:00 по Москве Александр вышел на связь только через два часа после назначенного времени

В разговоре Алексей сразу приступил к делу: «Включите телевизор, зайдите в такое-то меню». Я даже не успел спросить, как оплачивать услугу, что в итоге мы подключаем и так далее. Ну, как говорится, мастеру виднее.

Пока я пытался успеть за инструкциями Алексея, стал названивать Александр. Тем временем Алексей уже просил включить камеру на телефоне и навести ее на экран телевизора, чтобы он понимал, куда переходить, что нажимать. Александр продолжал названивать, создавая некий сумбур и не давая возможности вести спокойный диалог с другим настройщиком. Тот тем временем уже просил меня скачать какой-то файл.

Тут важно объяснить следующее. О различных видах телефонного мошенничества, сценариях, способах заставить следовать указаниям сказано и написано очень много. Такие истории со стороны всегда воспринимаются с определенным скепсисом: мол, ну как в здравом уме можно делать непонятно что, давать доступ к данным, озвучивать пароли и прочее. Но на деле в эту воронку затягивают легко и быстро. Ведь уже на стадии бесконечных переходов из мессенджера в мессенджер и требований включить камеру телефона можно было насторожиться. Но здесь всё казалось логичным: мастеру же нужно понимать, что происходит на экране телевизора.

Созвон в МАХ и за 5 минут мы перешли к красному флажку — слову «пароль» Тем временем Александр писал СМС

Параллельный звонок от второго настройщика не давал сосредоточиться. А мастер на другом конце провода ритмично выдавал команды, куда и сколько раз нажимать. Мы приблизились к попытке скачать какой-то файл, необходимый для продолжения настройки. Почему-то сделать это не получилось.

Решение проблемы должно было быть следующим: отключить телевизор от домашней сети Wi-Fi и раздать на него мобильный интернет с телефона. Делать это очень не хотелось, так как я понимал, что постепенно открываю доступ к другим гаджетам. Но мысли в духе «да что может случиться» доминировали.

Никаких паролей!

Кульминацией процесса стал момент, когда Алексей начал объяснять, что в ходе следующих манипуляций мне должен будет прийти некий код-пароль, который я сообщу мастеру. Благо телефон был на громкой связи, и весь разговор слышала супруга. Ее голос и вернул меня к жизни: «Никаких паролей!» Понимаю, что загреб в незнакомое болото, сообщаю Алексею, что предпочту обойтись без паролей и кладу трубку. Все-таки правда, что женщины оберегают мужчин от многих глупых решений.

Следом сыплются сообщения: «Без подключения к режиму модема не сдвинеться настройка, либо звоните провайдеру и скажите пусть в роутере пропишут удалёно айптв протоколы чтобы скачать» (авторские орфография и пунктуация сохранены) и «Потом пишите на связи».

Тут же приходит СМС (кто-то ими еще пользуется!) от мастера Александра, который сообщил о готовности прямо сейчас заняться настройкой приставки. Только желания у меня уже никакого не было.

Неприятное послевкусие не давало покоя. Мысли были разные: может быть, зря я запараноил и процесс настройки именно таков? Обращаюсь к отзывам на мастеров. Подавляющее большинство — положительные. Очень редко кто-то оставляет негатив, а мастер отвечает в духе «это пишет конкурент» или «ваш вопрос решается за 2 минуты, вы не звонили».

За два месяца мастер маникюра Анна стала мастером по настройке ТВ Алексеем. Наверное, так бывает Похоже, что до 20 декабря 2024 года аккаунт принадлежал другому пользователю

Продолжаю листать отзывы и нахожу интересное: отзывы годичной давности адресованы мастеру маникюра Анне, которую клиенты благодарят за хорошую работу. Лайки и «спасибо, приходите еще» под комментариями оставляет не Анна, а Алексей. Похоже, аккаунт сменил владельца.

Паранойя или новый вид мошенничества?

Уверенно заявить, что наткнулся на мошенников, я не могу: хищения моих данных или взлома аккаунтов не случилось. Но ситуация показалась очень странной. Приставку настроить мне в итоге помог коллега. Он же и рассказал, что в процессе никаких паролей ему не требовалось.

Схема же выглядит вполне рабочей: сначала вас убеждают купить приставку — по сути, это точка входа в ваш дом. Потом, уже в процессе общения, заморачивают разными манипуляциями. Понятно, что за такой услугой к мастеру обращается человек, далекий от высоких технологий. Соблазн некой «халявы» заставляет верить в чудо и каким-то образом повышает градус доверия к доброму мастеру. Который, кстати, вообще не заострил внимания на оплате своей работы. Хотя формально после такой удаленной настройки ТВ клиенту ничто не мешает просто слиться.

Сегодня телевизор — точка доступа к домашней сети. Возможно, таким образом мошенники находят лазейки для своих схем

Сам телевизор интересует мошенников не столько как отдельное устройство, сколько как своеобразный «ключ» ко всей домашней сети. Получив контроль над Smart TV, злоумышленники потенциально могут добраться до других подключенных к той же сети гаджетов: смартфонов, ноутбуков и даже систем «умного дома».

Если появились подозрения, что телевизор могли взломать, эксперты рекомендуют действовать быстро: отключить устройство от интернета, выполнить полный сброс до заводских настроек и установить актуальное обновление прошивки. Дополнительно стоит сменить пароли всех аккаунтов, которые использовались в Smart TV.

