Цветок как у Путина: как ухаживать за аглаонемой в домашних условиях

Аглаонема — популярное домашнее растение, которое стоит даже в кабинете у президента! Цветок неприхотливый и отлично смотрится почти в любом интерьере. Разбираемся, как выращивать популярное тропическое растение.
Практикующий ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова советует обращать внимание на условия выращивания при выборе растений. А при покупке внимательно осматривать грунт и состояние цветка. Не должно быть пятен и налетов.
Аглаонема требует рассеянного света и плохо растет под прямыми солнечными лучами. Пестролистые сорта требуют большей освещенности, чем зеленолистные, которые легко переносят даже полутень.
Грунт в горшке всегда должен быть слегка влажным. Обязательно опрыскивать хотя бы раз в неделю по листу. Вода для полива должна быть отстоянной и комнатной температуры.
Аглаонема активно растет весной и летом. В этот период стоит вносить подкормки раз в 2–3 недели. Подойдет любое комплексное минеральное удобрение.
При пересадке или обрезке всегда нужно надевать перчатки, так как из-за сока можно получить ожог. Рекомендуется пересаживать молодые растения хотя бы раз в год, дальше — раз в 2–3 года.
