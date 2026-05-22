Цветок как у Путина: как ухаживать за аглаонемой в домашних условиях

Аглаонема — популярное домашнее растение, которое стоит даже в кабинете у президента! Цветок неприхотливый и отлично смотрится почти в любом интерьере. Разбираемся, как выращивать популярное тропическое растение.

Практикующий ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова советует обращать внимание на условия выращивания при выборе растений. А при покупке внимательно осматривать грунт и состояние цветка. Не должно быть пятен и налетов.

Аглаонема требует рассеянного света и плохо растет под прямыми солнечными лучами. Пестролистые сорта требуют большей освещенности, чем зеленолистные, которые легко переносят даже полутень.

Грунт в горшке всегда должен быть слегка влажным. Обязательно опрыскивать хотя бы раз в неделю по листу. Вода для полива должна быть отстоянной и комнатной температуры.

Аглаонема активно растет весной и летом. В этот период стоит вносить подкормки раз в 2–3 недели. Подойдет любое комплексное минеральное удобрение.