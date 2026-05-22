Мой дом Инструкция Цветок как у Путина: как ухаживать за аглаонемой в домашних условиях

Растение неприхотливое и выглядит эстетично

Зеленолистные сорта могут отлично расти даже в полутени | Источник: cottonbro studio / pexels.comЗеленолистные сорта могут отлично расти даже в полутени | Источник: cottonbro studio / pexels.com

Аглаонема — популярное домашнее растение, которое стоит даже в кабинете у президента! Цветок неприхотливый и отлично смотрится почти в любом интерьере. Разбираемся, как выращивать популярное тропическое растение.

Практикующий ландшафтный дизайнер Татьяна Чернова советует обращать внимание на условия выращивания при выборе растений. А при покупке внимательно осматривать грунт и состояние цветка. Не должно быть пятен и налетов.

Аглаонема требует рассеянного света и плохо растет под прямыми солнечными лучами. Пестролистые сорта требуют большей освещенности, чем зеленолистные, которые легко переносят даже полутень.

Грунт в горшке всегда должен быть слегка влажным. Обязательно опрыскивать хотя бы раз в неделю по листу. Вода для полива должна быть отстоянной и комнатной температуры.

Цветок можно заметить на многочисленных съемках из кабинета | Источник: «Первый канал»Цветок можно заметить на многочисленных съемках из кабинета | Источник: «Первый канал»

Аглаонема активно растет весной и летом. В этот период стоит вносить подкормки раз в 2–3 недели. Подойдет любое комплексное минеральное удобрение.

При пересадке или обрезке всегда нужно надевать перчатки, так как из-за сока можно получить ожог. Рекомендуется пересаживать молодые растения хотя бы раз в год, дальше — раз в 2–3 года.

Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Комментарии
3
JayroslavMudryi

23 минуты
лучше бы прекратил ненужное безобразие
Гость
1 час
с таким цветком Леон ходил в исполнении Жана Рено.
Гость
